Isabel Pantoja vuelve a sonreír gracias a la televisión

Isabel Pantoja atraviesa un complicado momento personal. La tonadillera lleva sin hablarse con Kiko Rivera más de medio año. Mientras el DJ ha declarado en varias ocasiones cómo se siente y lo dolido que está por la situación, su madre ha optado por el silencio y por mantenerse al margen. Por el momento, la artista no ha querido hacer ningún tipo de comentario en relación a este entramado familiar que les ha colocado en el punto de mira. A esto hay que sumarle la guerra mediática entre el cantante con su tío Agustín. De hecho, el pasado jueves el hermano de la intérprete de ‘Marinero de luces’ tuvo que acudir a los juzgados de Chiclana de la Frontera para declarar ante el juez debido a la demanda que le interpuso el marido de Irene Rosales. Mientras se tratan estos asuntos, la viuda de Paquirri continúa con sus proyectos profesionales. Este sábado se ha celebrado la final de ‘Top Star: ¿cuánto vale tu voz?, y gracias a este formato, Isabel ha recuperado su sonrisa.

La madre de Kiko Rivera se ha convertido en la ganadora de la primera edición del citado formato. Isabel ha sido la mentora premiada gracias al triunfo de Brequette Cassie, la cantante que en 2014 se quedó a las puertas de representar a España en Eurovisión, pero ha logrado el primer puesto gracias a su impecable interpretación con el tema ‘Aleluya’. Canción que ha provocado las lágrimas de Isabel Pantoja, quien no ha dudado en dedicarle unas bonitas palabras. “Eres tan grande…”, ha dicho la tonadillera nada más terminar la actuación. “Sigue adelante porque la música que haces es tan difícil. ¡Por favor, no dejes nunca de cantar!”, ha añadido Isabel muy emocionada.

Al terminar la emisión la madre de Isa Pantoja se ha fundido en un abrazo con el resto de los miembros del jurado y les daba las gracias por ser sus compañeros. Lo ha hecho en un momento especialmente delicado para ella debido a su situación familiar. A lo largo de las entregas del ‘talent musical’, Isabel Pantoja se ha mostrado al natural e incluso ha llegado a hacer referencia ciertos momentos de su vida en los que ha recordado tanto a su madre, doña Ana, su hermano Agustín como a su hijo, Kiko Rivera.

Últimos acontecimientos

Kiko Rivera interpuso una demanda contra su tío Agustín. Este jueves, Isabel Pantoja tuvo que declarar en calidad de testigo en los juzgados de Chiclana de la Frontera, en Cádiz. No acudió sola porque su hermano también estaba citado en el mismo día y a la misma hora. Una situación que provocó nerviosismo al cantante, tal y como reveló este sábado Irene Rosales en ‘Viva la Vida’.

La reacción del DJ no se hizo esperar y no dudó en mandar un mensaje a través de sus redes sociales. «Es mejor no esperar nada de nadie. Quien te piense que te escriba. Quien te extrañe que te busque. Quien te quiera que lo demuestre. Feliz día familia», escribió.