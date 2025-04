Isabel Jiménez se separa. Este 9 de abril se ha conocido que la reconocida periodista y el ingeniero Álex Cruz han puesto fin a su discreta historia de amor tras 16 años de matrimonio y otros tres previos de noviazgo. Según se ha publicado, la ya ex pareja no atravesaba un buen momento sentimental desde hace tiempo, lo que provocó una crisis que no han podido superar.

Después de meditar la situación que atravesaban, Isabel y Álex decidieron que lo mejor era continuar sus vidas por separado, sobre todo, por el cariño y el respeto que se tienen.

Isabel Jiménez posando en un evento. (Foto: Gtres)

Fruto de su unión nacieron sus dos hijos en común y ha sido pensando en ellos el motivo por el que afrontan una ruptura madura y sensata, tal y como ha contado Semana. Por otro lado, haciendo gala de su habitual hermetismo en todo lo relacionado con su esfera personal, esta noticia sólo la conoce su familia y amigos más cercanos, quienes han cerrado filas para mostrar todo su apoyo en estos delicados momentos.

En cuanto al motivo de la ruptura, se ha descartado hayan interferido terceras personas en esta determinación que marca el inicio de una nueva vida, tanto para Isabel Jiménez como para Álex Cruz. Tal y como se ha podido ir viendo en las últimas semanas, Isabel Jiménez ha continuado con sus compromisos profesionales pese al complicado momento personal que atraviesa, confirmando así una vez más su profesionalidad. Incluso reapareció en la presentación del libro de su amiga Vanesa Romero, cita en la que se mostró muy amable ante los medios de comunicación.

Isabel Jiménez en los Premios Ondas 2024. (Foto: Gtres)

¿Una reconciliación?

Una de las pocas personas que era conocedora de esta situación no descarta una reconciliación, apunta el citado medio. Sin embargo, puntualiza que esa circunstancia no sucedería ahora mismo, es decir, que no se contempla, pero quizás cambie con el tiempo.

Sara Carbonero, el gran apoyo de Isabel

Grandes amigas desde hace años, Isabel Jiménez y Sara Carbonero son inseparables. Por ello, la que fuera pareja de Iker Casillas se ha convertido en uno de los grandes apoyos de la presentadora. Además de compartir profesión, las comunicadoras son fundadoras de Slowlove, la marca que crearon en 2015.

Isabel Jiménez y Sara Carbonero en un evento juntas. (Foto: Gtres)

Fue en 2009 cuando Jiménez y Cruz pasaron por altar en una ceremonia íntima y discreta. Hace tan solo un año, la periodista compartía detalles inéditos de aquel día. «Tarde de recuerdos, recuperando tarjetas de memoria olvidadas y fotos perdidas…», escribió.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Isabel Jiménez (@isabeljimenezt5)

Para la especial ocasión, lució un vestido blanco de corte sirena con pedrería repartida por todo el diseño entallado de tirante fino en el que había incrustadas flores en 3D.

¿Quién es la ex pareja de Isabel Jiménez?

Isabel Jiménez, la presentadora de ‘Informativos Telecinco’, ha estado casada con Álex Cruz durante 16 años, con quien ha formó una familia junto a su perro y sus dos hijos pequeños, Hugo y Daniel.