Isabel Díaz Ayuso ha inaugurado este jueves el II Foro Económico de OKDIARIO en el Hotel Palace de Madrid. La presidenta de la Comunidad de Madrid llegaba al evento confirmando, de nuevo, por qué encabeza las clasificaciones de las figuras públicas que mejor visten en nuestro país. Ataviada con un traje de chaqueta en un intenso color verde, la política ha acertado de lleno con su elección, apostando por una de las tendencias en moda de esta temporada otoñal.

Eduardo Inda junto a Isabel Díaz Ayuso en el II Foro Económico de OKDIARIO

El traje femenino se ha convertido en un símbolo de elegancia, liderazgo y distinción. Perfecto para ir a la oficina o para una reunión de negocios, Isabel Díaz Ayuso se ha decantado por lucirlo en uno de los colores predilectos para estos meses en los que el frío empieza a llegar de manera cada vez más nítida: el verde. De esta manera, la mandataria regional, que ha sido presentada en el evento por el director de OKDIARIO, Eduardo Inda, decidía combinar su outfit con unas botas negras, básicas en cualquier armario que se precie, y un jersey de punto fino con escote en pico en el mismo color. Aunque no ha trascendido la firma de este diseño, lo cierto es que Sfera tiene uno en su catálogo de las mismas características y, además, está rebajado.

Traje de chaqueta en verde / Sfera

La marca, disponible en El Corte Inglés, anuncia en su web la chaqueta por un precio de 41,99 euros mientras que el pantalón a juego está disponible por 23,99. Un total que no llega a los 70 euros y que es de lo más asequible, y es que el traje de chaqueta se ha convertido en una prenda imprescindible y de lo más solicitada cuando llega el otoño. Su versatilidad, pudiendo combinar tanto en pantalón como la chaqueta con otras prendas, se suma a lo cómodo que resulta en el día a día. De hecho, no es la primera vez que Ayuso utiliza el traje femenino en este color. Ya en 2021 la pudimos ver con uno de Zara pero en un tono más oscuro: verde botella. Este look llegó a convertirse en uno de sus favoritos, algo que la política demostró utilizándolo en diversos actos oficiales y confirmando que el verde es un color que le sienta bien.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Isabel Díaz Ayuso (@isabeldiazayuso)

Precisamente, también hemos podido ver a la política luciendo abrigos, jerséis y vestidos en este tono. Uno de los más recordados es el que escogió el pasado mes de noviembre para una entrega de premios en el Casino de Madrid y que estaba firmado por Victoria Colección Studio. Se trataba de un vestido clásico de corte recto adornado con plumas en verde caqui. Su largo midi le convirtió en el foco de todas las miradas. Y es que los diseños de Vicky Martín Berrocal han resultado ser los más adecuados a la figura de la mandataria.

Isabel Díaz Ayuso durante una entrega de premios en el Casino de Madrid / Gtres

Así lo ha demostrado a lo largo de este último año y así lo volvía a reafirmar durante su viaje oficial a Nueva York hace solo unos días. Coincidiendo con su 45 cumpleaños, Isabel Díaz Ayuso deslumbraba al presidir la II Gala del Teatro Real en el Lincoln Center de Nueva York con un diseño de la andaluza. Para el acto, escogió un vestido midi en color rojo con manga larga en crepé y hombros descubiertos que, curiosamente, también portaba plumas de ave natural en el mismo color. El modelo, llamado Yulene, está disponible por 395 euros.