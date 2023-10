Isabel Díaz Ayuso sorprende, espectacular, en su 45 cumpleaños

Isabel Díaz Ayuso lo ha vuelto a hacer. Anoche, la política se convertía en el foco de todas las miradas al presidir la II Gala del Teatro Real en el Lincoln Center de Nueva York. Además de asegurar que España es una de las mayores potencias culturales de la historia y elogiar la labor de la institución a la que iba dedicado el evento, la presidenta de la Comunidad de Madrid volvía a poner de manifiesto por qué es una de las figuras públicas más elegantes de nuestro país.

Isabel Díaz Ayuso durante la II Gala del Teatro Real en Nueva York / Gtres

Para el acto, Ayuso volvió a confiar en Vicky Martín Berrocal y escogió un vestido midi en color rojo con manga larga en crepé que dejaba los hombros al descubierto. Se trata del modelo Yulene que está disponible por 395 euros en la web de Victoria Colección y que sin duda fue un gran acierto para la ocasión. Con plumas de ave natural en el mismo color que el vestido y escote drapeado, la mandataria regional se mostró de lo más contundente y sofisticada durante este evento programado dentro de su visita institucional a Estados Unidos.

Este viaje coincide con el cumpleaños de la presidenta, que sopla 45 velas este 17 de octubre. Y lo hace en un gran momento de su vida, tanto a nivel personal como a nivel profesional. Enamorada de su novio Alberto González, ambos se han mudado recientemente a una nueva casa en el madrileño distrito de Chamberí con la intención de formar una familia. La pareja se conoció a finales de 2020 y tras más de dos años de relación, han decidido dar un paso más al cambiar de vivienda.

Isabel Díaz Ayuso junto al rey Felipe VI / Gtres

Según el portal Vanitatis, el piso en cuestión cuenta con más habitaciones y zonas verdes que la anterior residencia de la presidenta. Curiosamente, no está muy lejos de esta, y es que la zona elegida por Ayuso para vivir es una de sus preferidas en la capital. Allí mismo estudió en el colegio Blanca de Castilla y allí ha tenido su piso de soltera hasta ahora. No obstante, su nueva casa supera ya los 180 metros cuadrados, tiene conserje durante las 24 horas del día, plaza de garaje y trastero. Según dicho medio, el precio de la casa rondaría el millón de euros, aunque todavía no se ha confirmado si la pareja ha comprado el inmueble o bien continúa de alquiler.

Lo cierto es que la presidenta de la Comunidad de Madrid ya había reconocido hace más de un año que estaba buscando casa para comprar, ya que su intención era dejar de vivir de alquiler. «Llevo pagando alquileres desde hace 20 años y esto se va a acabar», explicó en una entrevista a Yo Dona. Sin embargo, la búsqueda de un nuevo hogar no había dado sus frutos hasta el momento. Y parece que el lugar elegido es el más adecuado para su nueva vida junto a Alberto González. El consultor, con el que nunca ha acudido a un evento público para preservar su intimidad, es padre de tres hijos de un matrimonio anterior y tiene intención de ampliar la familia junto a Isabel Díaz Ayuso.

Así lo ha confirmado ella misma. Durante el pasado mes de julio, la presidenta comunicaba que había sufrido un aborto natural de un bebé «muy deseado» y buscado. Aunque con la sencillez y la sinceridad que siempre la han caracterizado, la política retomaba inmediatamente su agenda profesional asegurando que se encontraba bien. Desde luego, ha demostrado que cuenta con el apoyo incondicional de su pareja y en el ámbito laboral no para de sumar éxitos en su carrera política, lo que la está llevando a vivir uno de los momentos más especiales de su vida.