La defensa a ultranza de Isa Pantoja a su madre ante el juicio frente a Loli «la quiosquera»

Todo apunta a que la guerra entre Loli «la quiosquera» e Isabel Pantoja no ha hecho más que comenzar. Ha sido Paloma García-Pelayo la que, durante esta misma mañana y con motivo de su presencia en El Programa de Ana Rosa, se ha encargado de desvelar la última hora judicial de la tonadillera, a quien la Guardia Civil ha notificado recientemente y de manera personal su obligación a asistir al juicio que la enfrenta a Dolores por una cantidad de 76.000 euros que la anciana habría prestado a la madre de Kiko Rivera hace más de siete años.

La periodista ha tomado la palabra para hablar largo y tendido sobre el asunto, confirmando que «ha sido la propia Guardia Civil quien ha entregado la demanda a Isabel Pantoja», ya que «hace dos viernes un agente judicial se presentó en Cantora y no fue recibido, por lo que no se pudo entregar la de manda, así que tuvo que ir la Guardia Civil»: «A partir de aquí, Isabel ya la ha recibido, ha sido notificada, tiene 20 días para responder y la demanda pone claramente que en caso de no presentarse se apercibe a la demandada de declararse en rebeldía judicial». Sin duda alguna, unas palabras que demuestran que la que fuera esposa de Paquirri no está en una muy buena situación frente a la Justicia, aunque habrá que esperar a que se celebre el juicio después de haber rechazado tres conciliaciones.

Teniendo en cuenta que otra de las invitadas al plató era Isa Pantoja, Joaquín Prat no ha querido dejar pasar la oportunidad de preguntar a la hija de la protagonista en cuestión sobre este asunto: «Sé algo», aseguraba la colaboradora, para después entrar en más detalles: «Es una cosa que ella tiene que hablar, es verdad que Loli ha puesto esto en vía judicial y en el juicio dará las explicaciones que considere, tenemos una versión, pero no tenemos la parte de ella y nunca la tenemos para nada… Así que hay que esperar», zanjaba la futura esposa de Asraf Beno, dejando entrever que defiende a su progenitora pese a las circunstancias y que también merece que den un voto de confianza a su versión.

Aunque siempre ha optado por mantenerse en un segundo plano en las polémicas familiares que no tienen nada que ver con ella, Isa ha demostrado estar del lado de su madre contra viento y marea. La tertuliana sigue firme en sus convicciones a la hora de apoyar a Isabel Pantoja pese a haber sido demandada por Loli, que habría prestado una cantidad de 80 mil euros a la cantante que todavía no habrían sido devueltos por su parte, habiendo recuperado unos escasos miles de euros y haciendo de esta situación un drama personal al considerar que eran los ahorros que había invertido durante toda su vida para su jubilación.