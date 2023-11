Desde que Irene Rosales tomara la decisión de abandonar su puesto de colaboradora en Fiesta para alejarse del foco mediático y la crónica social de nuestro país, poco o nada se ha sabido de ella a excepción, claro, de todo lo que, por voluntad propia, decide compartir con sus cerca de setecientos mil seguidores en Instagram.

En los últimos meses, Irene se ha dedicado profesionalmente a la creación de contenido en redes sociales que, mayoritariamente, tiene que ver con la moda y complementos, y con recomendaciones para una alimentación saludable. Sin embargo, en las últimas horas, ha hecho una excepción a ello y denunciado un presunto episodio de acoso sexual que llevaría sufriendo desde hace varias semanas. Tal como ha contado la influencer, una persona llevaría un tiempo mandándole videos de contenido sexual a través de su correo electrónico profesional.

Stories de Instagram de Irene Rosales / Instagram

«Siempre digo un refrán que es: ‘Hay días tontos y tontos todos los días’. Pues bien, aquí he dado con uno que debe ser tonto todos los días porque se lía a mandarme emails todos los días. Lo he bloqueado ya por supuesto de todos lados, de todas las redes. Se pone a enviarme emails mientras él se toca el pezón. De verdad chico… si estás un poquito más subidito de tono o de la cuenta, pues ponte cualquier tipo de vídeo y hazte el vídeo para ti», ha empezado diciendo Irene Rosales enfadada sin entender el motivo que ha llevado a esta persona a hacer eso.

«Pero no me mandes el vídeo a mí, no me molestes. No me mandes vídeos así al email que tengo de trabajo porque lo menos que me apetece es verte a ti y tu pezón y cómo te lo tocas. Porque da un poquito de asco, bastante asco. De hecho, eres bastante repugnante. Así que nada, ya te estoy bloqueando de todos lados. Y la próxima vez eso, búscate otra cosita que hacer o ponte a ver peliculitas, pero a mí déjame ya. Es que manda narices (…) Estoy borrándolo todo porque me ha mandado una foto suya y también vídeo. Este es el vídeo de él tocándose el pezón. De verdad… no me lo explico. Adiós…», ha continuado.

Stories de Instagram de Irene Rosales / Instagram

A sus palabras, Irene ha sumado una advertencia que tiene que ver con el artículo 37.5 de la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana; pues lo que le ha ocurrido se conoce como un delito de exhibicionismo o Cyberflashing, -en inglés-, que consiste en «la realización o incitación a la realización de actos que atenten contra la libertad e indemnidad sexual, o ejecutar actos de exhibición obscena», y puede acarrear elevadas multas e incluso penas de prisión.

Irene Rosales no es la única

Irene Rosales no ha sido la primera ni única influencer en denunciar un episodio de este tipo. El pasado mes de octubre, sin ir más lejos, hizo lo propio la escritora y presentadora del pódcast Keep it cutre, Albanta San Román. Antes, también denunció ser víctima de acoso sexual en redes sociales Laura Escanes. La catalana, en entonces todavía mantenía una relación sentimental con Risto Mejide, mostró los mensajes subidos de tono que le dejo un internauta, así como su tajante respuesta. «Como me gustaría mordisquear esos labios», «Daría lo que fuera por verte las tetas» o » Como me excita que metas tu manita en el escote», se puede leer.