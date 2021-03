‘El Intermedio’ cumple 15 años y una de sus míticas presentadoras ha regresado al programa, aunque no lo ha hecho en plató. Beatriz Montañez se ha dejado ‘caer’ en su antiguo trabajo a través de una entrevista realizada por su compañera Thais Villas. Han pasado diez años desde que la presentadora abandonó el programa que la dio a conocer y donde era la mano derecha de ‘El Gran Wyoming’ antes de la llegada de Sandra Sabatés. «Era la única persona a la que de verdad le hacían gracia mis chistes», recordaba el presentador antes de dar paso al reportaje. «Pues sí, en eso, que voluntad te tenía la pobre, de verdad…», respondía Villas con su ironía habitual.

Thais ha compartido con su excompañera varias horas de charla y además ha podido ver, de primera mano, cómo vive en la cabaña apartada de todo, donde reside Beatriz desde que hace cinco años. «Has sido una pieza fundamental en la historia de este programa. Te he echado mucho de menos y no sabes la alegría que me da verte», comenzaba diciendo Thais Villas a su excompañera en su sección ‘Terracitas’. «Yo no te he echado de menos», contestaba bromeando su invitada admitiendo que «por supuesto que echas de menos a la gente con la que has trabajado tanto tiempo».

La polifacética actriz y presentadora explicaba cuáles habían sido los motivos por los que había decidido abandonar la televisión y su vida en la ciudad: «Tenía la necesidad de tener silencio y de parar para saber hacia dónde iba o quería ir», comenzaba diciendo. «Me faltaban muchas cosas que quería probar y averiguar sobre mí misma. Había muchas cosas que quería descubrir y que desconocía. No era consciente de cuáles eran mis carencias, así que quería parar a pensar». Todo nació por una necesidad de recuperarse a sí misma, «el cómo me daba igual. No tener sexo, no beber…no fue complicado».

La experiencia está siendo positiva. Ha encontrado todo lo que buscaba y es feliz con su nueva vida en medio del bosque, viviendo sin ningún tipo de lujo: «He encontrado mucho más. Siento mucha paz, me caigo bien y estoy a gusto conmigo misma». Pero además todo está siendo un continuo aprendizaje: «He aprendido que me encanta bailar desnuda en la naturaleza, ir en pelotas y decirme chorradas a mí misma», confesó con su característica sonrisa.

Antes de mostrar cómo es su día a día, la manchega reconoció que ahora «estoy salvaje, hasta 27 días he estado sin ducharme». «Calentaba agua durante una hora, cubos y cubos, para poder lavarme con agua caliente. Lo básico. Estuve un año y medio viviendo con velas, no había electricidad, había agua corriente pero no caliente». Tras este periodo de tiempo y después de hacer cuentas, «me salía más rentable instalar un equipo fotovoltaico que las velas, porque eran más de 100 euros al mes en velas».

Y aunque el contacto con la naturaleza le llena, la presentadora reconocía que hay cosas que echa de menos. «Todavía soy joven y aquí no hay sexo, a no ser que te gusten mucho los árboles», confesaba entre risas reconociendo que «es verdad que echas de menos el contacto con la piel de otra persona». Corta la leña que encuentra en las inmediaciones de su casa, y su intención es la de quedarse allí «hasta que me echen, porque estoy de prestado. Toda mi vida es prestada ahora», reflexionaba con su antigua compañera.