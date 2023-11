Tamara Falcó e Íñigo Onieva no paran de protagonizar románticas escapadas por todo el mundo. Si parecía que era este otoño cuando la pareja iba a relajarse al fin después de su enlace matrimonial y la posterior luna de miel que les llevó a visitar diversos enclaves del continente africano y de la Polinesia Francesa, nada más lejos de la realidad. La marquesa de Griñón y su esposo sorprendían hace unas horas con su ruta por la costa Amalfitana.

Tamara Falcó en la costa Amalfitana / Redes sociales

«Feliz Lunes. Hemos sido invitados por nuestra querida Cayetana Vela Sánchez-Merlo a pasar un finde de ensueño en la Costa de Amalfi. Yo no conocía la costa Amalfitana y tan solo quiero volver. Espero que las fotos que publicaremos Íñigo Onieva y yo los siguientes días os animen a venir porque es una joya única en el Mediterráneo», escribía Tamara Falcó desde el hotel Antara. Se trata de un convento capuchino del siglo XIII construido sobre lo alto de un acantilado. Con increíbles vistas al mar, la pareja ha disfrutado de su estancia en este alojamiento de lujo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Tamara Falcó (@tamara_falco)

De hecho, todos los viajes de la pareja se caracterizan por incluir en sus listas hoteles exclusivos como el que presentan en las imágenes de este último fin de semana. En esta ocasión, el lugar elegido para la escapada ha sido la costa de Amalfi, en el sur de Italia. Este enclave se encuentra a media hora de la ciudad de Nápoles y es conocido por la belleza de sus paisajes, bañados por el mar Tirreno. Como dos buenos turistas, Tamara e Íñigo han visitado los lugares más icónicos de la zona y han disfrutado la su gastronomía típica del lugar.

Íñigo Onieva en su visita a la costa Amalfitana / Redes sociales

Además, entre sus visitas se han encontrado el Duomo di Amalfi, una catedral de estilo románico árabe-normando en el pueblo que da nombre a la costa, y Positano, un municipio de origen marinero presidido por la iglesia de Santa Maria Assunta. Pero esta es solo una parada más en la eterna luna de miel que la pareja lleva disfrutando desde el pasado mes de julio. París o Ibiza han sigo algunas de las ciudades donde ha recalado el matrimonio desde entonces. Bien por viajes personales o por compromisos laborales, Tamara Falcó y su marido no han parado de hacer y deshacer maletas en las últimas semanas. Antes de su visita al sur de Italia, les pudimos ver disfrutar de Copenhague.

Fue hace solo una semana cuando la hija de Isabel Preysler publicaba algunas «postales» de su paso por la capital de Dinamarca. Además de dejarse ver por los lugares más importantes de la ciudad, visitaron un popular restaurante, dejando un mensaje para los amantes de la gastronomía. «Ha sido una experiencia increíble. Después de ver la serie The Bear teníamos aún más ganas de ir al Restaurante Noma (para aquellos que no hayáis visto la serie y os guste la cocina es un must). Gracias a querer conocerlo hemos conocido la maravillosa Copenhague, que es de cuento de hadas (literal, porque allí fue donde Hans Christian Andersen basó muchos de sus cuentos.) Sitio increíble, propuesta ingeniosa y cocina de vanguardia top», empezaba escribiendo.

Además, le lanzaba a su esposo un bonito mensaje: «Gracias Íñigo Onieva por ser el mejor compañero de viaje (y cargar con mis maletas)», escribía Tamara junto a un simpático emoticono. Poco antes, pudimos ver a la marquesa de Griñón viajar con parte de la familia de su esposo a Roma. En dicha escapada, la diseñadora se mostró de lo más cómplice con su suegra, Carolina Molas, con la que no dudó en fotografiarse en la capital de Italia.