El inesperado encuentro de Kiko Rivera y su hermano Francisco tras años sin tener relación

Kiko Rivera no atraviesa uno de sus mejores momentos en cuanto a su faceta sentimental se refiere. El hijo de la tonadillera anunció hace un mes escaso la decisión, junto a Irene Rosales, de romper su matrimonio y tomar caminos separados. Cualquier otra persona, ante esta situación, se refugiaría en su familia. En el caso de Kiko, esto es difícil, ya que no mantiene relación con casi ninguno de sus miembros. Por la vertiente materna, no se habla con su madre, Isabel Pantoja, ni con su tío Agustín y tampoco con su hermana, Isa Pi. Algo que, además, parece no tener solución. La única en la que encuentra refugio es en su prima Anabel.

Por el lado de su padre, el torero Francisco Rivera Paquirri, el streamer ha corrido la misma suerte. A pesar de que con Cayetano sí que tiene algunas conversaciones esporádicas, el vínculo con Francisco parecía estar absolutamente roto en boca de sus protagonistas y las diferencias parecían irreconciliables. Pero el mayor de los hijos de Carmina Ordóñez y el DJ se han reencontrado inesperadamente y han puesto fin a su temporada sin hablarse, que ya se alargaba varios años.

Foto de Kiko y Francisco Rivera en un aeropuerto difundida por ‘D corazón’. (Foto: TVE)

Por motivos laborales, Kiko frecuenta los aeropuertos de diferentes ciudades de España. Ha sido en uno de estos donde se ha topado con Francisco. Tal y como ha desvelado el programa D corazón, los hermanos han mantenido una conversación distendida y, previsiblemente, han aprovechado para acercar posturas. Un encuentro, aunque fortuito, muy simbólico y que algunos ya describen como el primer paso del inicio de una nueva etapa. «Es muy significativo que se hayan parado a hablar», valoró Alberto Guzmán desde el plató del formato que conducen Anne Igartiburu y Javier de Hoyos.

Así reaccionó Francisco a la ruptura de Kiko e Irene

Debido a su inexistente comunicación, no fue el DJ quien informó a su hermano mayor de una de las noticias más trascendentales de su vida privada. El diestro se enteró por la prensa y así lo confesó ante ella. Pese al distanciamiento, no dudó en desearle lo mejor y consideraba que en esas cosas no se debe meter nadie más que ellos. «Ellos sabrán, es bastante delicado y complicado todo», expresaba al conocer la información. De igual forma, se mostró preocupado por el estado de las menores, pero tranquilo a la vez, ya que considera que tanto Kiko como Irene son personas adultas, y afirmó que estaba «seguro de que harán todo lo posible» por garantizar su bienestar.

Francisco Rivera en un evento en Sevilla. (Foto: Gtres)

Como no era de extrañar, Francisco desconoce la situación actual de Kiko, ya que no habían hablado después de la ruptura. Pero el marido de Lourdes Montes pronunció, por sorpresa, unas palabras que dejaban la puerta entreabierta a una reconciliación si él diera el primer paso: «Nunca se sabe. Yo no soy rencoroso». Se trata de unas declaraciones que sacó a la luz el magacín El tiempo justo y que deslizaban un halo de esperanza.

Los hermanos Rivera yendo a visitar a su tío Riverita a Barbate. (Foto: Redes sociales)

Quizás este instante sea en el que Kiko necesite más apoyo familiar y sería un buen período para enmendar todos los errores del pasado, perdonarse y comenzar a escribir un nuevo capítulo de unión entre hermanos. Algo que muchos fantasean con que ha comenzado tras ponerse al día en un aeropuerto español. ¿Volveremos a ver aquella idílica estampa que Kiko, Cayetano y Francisco compartieron en redes sociales en la que estaban unidos y felices yendo a visitar a su tío ya fallecido José Rivera Riverita a Barbate? Solo el tiempo lo dirá.