El inesperado apoyo del director de ‘Emilia Pérez’ a Karla Sofía Gascón en los premios BAFTA

El pasado 16 de febrero, Londres se vistió de gala para celebrar la noche más importante del cine británico, los premios BAFTA. Como no podía ser de otra manera, multitud de rostros conocidos del séptimo arte posaron en la esperada alfombra roja del Royal Festival Hall del Southbank Center. Sin embargo, entre todos los asistentes, volvía a destacar la ausencia de Karla Sofía Gascón, la cual se cayó de la lista de invitados tras salir a la luz unos tuits que publicó en el pasado. No obstante, a pesar de no estar presente durante la ceremonia, ha vuelto a situarse como protagonista después de que el director de Emilia Pérez, Jacques Audiard, le dedicara unas emotivas e inesperadas palabras.

El cineasta francés subía al escenario después de que Emilia Pérez consiguiera el galardón a la mejor película no inglesa del año. Un reconocimiento que hacía que Audiard reconociera el buen trabajo que había realizado todo el elenco del largometraje, incluido el de Karla Sofía Gascón.

Jacques Audiard y Karla Sofía Gascón en la premier de ‘Emilia Pérez’ en el Festival de San Sebastián. (Foto: Gtres)

«Por encima de todo, quiero dar las gracias a todos los maravillosos artistas que dieron vida a esta película y que están aquí con nosotros esta noche. Mi querida Zoe, mi querida Selena, Girgini, Paul, Juliet, Camille, Clement, Julia y su equipo. Pero también a ti, mi querida Karla Sofía, a quien le mando un beso. Estoy profundamente orgulloso de lo que logramos juntos. ¡Larga vida a Emilia Pérez!», aseguraba emocionado el director.

Por ahora, Karla Sofía Gascón no se ha pronunciado acerca de estas palabras, pero lo cierto es que han llamado la atención de propios y extraños, ya que tras la polémica surgida alrededor de la actriz, Jacques Audiard dejó más que claro, a través de una entrevista concedida a Deadline, que el contenido de los mensajes publicados en un pasado por la de Alcobendas «era imperdonable». «No he hablado con ella ni quiero hacerlo. Está en un camino autodestructivo en el que no puedo interferir, y realmente no entiendo por qué continúa […] La confianza que compartimos, la atmósfera excepcional en el set, todo estaba basado en la confianza. Y cuando lees algo que esa persona ha dicho, cosas absolutamente detestables, por supuesto que esa relación se ve afectada», confesaba.

Zoe Saldaña también se acordó de Karla Sofía Gascón en los BAFTA

Jacques Audiard no ha sido el único que ha mencionado a Karla Sofía Gascón durante los premios mencionados. Zoe Saldaña, compañera de reparto de la madrileña, también quiso hacer una especial mención al trabajo de la intérprete cuando recibió el premio a la mejor actriz de reparto. «Quiero agradecer a mi maravilloso elenco: Karla, Selena, Adriana… Las películas están destinadas a cambiar los corazones y a desafiar las mentes. Espero que Emilia Pérez haya hecho algo así porque las voces necesitan ser escuchadas», expresaba.