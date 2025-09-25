La inesperada aparición de Cayetano Rivera en el nuevo proyecto de Espinosa de los Monteros

Cayetano Rivera reapareció públicamente en un acto inesperado y cargado de simbolismo este jueves, 25 de septiembre. El torero, que hace apenas unas semanas anunciaba su retirada definitiva de los ruedos tras una carrera de luces y sombras, acudió a la presentación de la nueva plataforma Atenea, impulsada por Iván Espinosa de los Monteros. Lo que podría haber sido un discreto evento político-social terminó acaparando gran parte de la atención mediática gracias a la sorprendente presencia del hijo de Paquirri y Carmina Ordóñez.

Rivera se dejó ver visiblemente sonriente y relajado, fue fotografiado nada más llegar acompañado de una mujer cuya identidad, en un primer momento, se desconocía. Su actitud tranquila, serena y cercana con la prensa contrasta con los últimos meses convulsos en los que ha estado envuelto: desde el altercado con la policía en un local de comida rápida en Madrid, que aún sigue en los tribunales, hasta los rumores constantes sobre su vida sentimental tras el final de su relación con María Cerqueira.

Cayetano Rivera en un evento en Madrid. (Foto: Gtres)

Esta aparición se puede considerar como una de las más calmadas y medidas del diestro desde que se produjera aquel incidente con los agentes de seguridad. Y no solo eso: también coincide con el fin de su trayectoria taurina, tras colgar el traje de luces con un breve y contundente «fin» en redes sociales. Una despedida sin grandes homenajes, en una plaza menor y sin el calor de las grandes ferias, que ha dejado en el aire la sensación de un adiós silencioso para el último representante de una de las dinastías más importantes de la historia taurina.

Pero si la retirada de los ruedos parecía ser la gran noticia de Cayetano, su vida personal ha vuelto a situarlo en el centro de la crónica social. En su aparición pública ha estado acompañado por una mujer cuya identidad aún no ha trascendido, aunque en paralelo han circulado informaciones que lo relacionan con Patricia, una joven malagueña con la que, según se apunta, mantendría una relación sentimental desde hace aproximadamente mes y medio. La pareja se habría conocido en Málaga y, de confirmarse, lo que comenzó como una amistad discreta habría evolucionado con rapidez hacia un noviazgo que ya levanta titulares.

Cayetano Rivera en un evento en Madrid. (Foto: Gtres)

La historia de este romance salió a la luz casi por accidente. Según contó la periodista Marisa Martín Blázquez, Patricia compartía imágenes privadas desde la finca de Cayetano a través de la función de «mejores amigos» en Instagram. El problema es que olvidó eliminar de esa lista a la madre de su anterior pareja, quien, al ver las publicaciones, no dudó en contactar con el programa TardeAr para denunciar lo ocurrido. «Ella ha dejado a mi hijo y ahora está con Cayetano», relató indignada en directo. Este testimonio ha dado pie a un auténtico torbellino mediático, al que ahora se suma la imagen pública del torero junto a otra mujer.

Juan Bravo y Rocío Monasterio, también presentes

Espinosa de los Monteros ha presentado en Madrid su nuevo think tank, definido como de «corte liberal conservador» y concebido para generar propuestas con impacto social y político. La plataforma busca abrir debates para «cambiar lo que no funciona y recuperar la esperanza» en España, con ideas que podrían aplicarse en un futuro Gobierno de coalición entre PP y Vox.

Además de Cayetano Rivera, el acto contó con la asistencia de dirigentes populares como Juan Bravo y Cayetana Álvarez de Toledo, lo que fue interpretado como un gesto de respaldo. También estaba prevista la presencia de Miguel Tellado, que canceló a última hora, aunque previamente elogió públicamente a Espinosa y al foro. Entre otras personalidades destacaron Rocío Monasterio, el empresario Víctor de Aldama, el líder de Desokupa Daniel Esteve y el portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith.