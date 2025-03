El incómodo silencio de Jaime de Marichalar ante las preguntas sobre Victoria Federica

Jaime de Marichalar, ex marido de la infanta Elena y padre de Victoria Federica, ha vuelto a ser el centro de atención mediática tras su aparición este miércoles, 12 de febrero, en un evento en Madrid. Concretamente, en la 37º edición del premio internacional de poesía de la fundación Loewe. Aunque su presencia suele estar ligada a actos culturales y de alta costura, en esta ocasión, el interés de la prensa no ha girado en torno a él, sino a su hija. La joven está cada vez más asentada en el mundo del entretenimiento y la moda. Tanto es así, que recientemente ha dado el salto mediático con su participación en el programa de televisión El Desafío. Sin embargo, esta exposición no es un tema del que Marichalar esté dispuesto a abordar con los medios.

El aristócrata ha sido abordado por varios periodistas a su llegada al hotel Ritz, lugar en el que se ha celebrado el evento. Jaime de Marichalar ha sido preguntado por su opinión sobre el rumbo profesional que está tomando su hija y lo cierto es que su reacción ha dejado claro que no quiere hablar del tema. A medida que los reporteros han insistido en conocer su postura sobre la creciente exposición mediática de Victoria Federica, su incomodidad se ha hecho más que evidente. Jaime de Marichalar ha mostrado una actitud distante y pasiva, tratando de esquivar las preguntas. De hecho, sus únicas palabras han sido: «Por favor, dejarme ¡Por favor!».

Jaime de Marichalar por las calles de París. (Foto: Gtres)

Esta actitud de Jaime de Marichalar contrasta con la que adoptó hace sólo unos días al dejarse fotografiar junto a su hija durante la Semana de la Moda de París; y en ARCOmadrid, la Feria Internacional de Arte Contemporáneo de España. Allí, el natural de Pamplona disfrutó de las propuestas de los artistas y galerías de arte contemporáneo más importantes del momento, mostrándose sonriente, cercano y relajado en compañía de una mujer rubia con la que ya se dejó ver de lo más cómplice tras una cena por las calles de la capital hace poco más de dos años.

Jaime de Marichalar siempre ha mantenido una postura discreta sobre su vida privada, especialmente desde su divorcio con la infanta Elena, y evita cualquier tipo de protagonismo más allá de los círculos exclusivos de la moda y el arte. No obstante, su evidente molestia ante las preguntas sobre Victoria Federica han generado especulaciones sobre si realmente aprueba o no el camino que ha decidido tomar su hija. Aunque Jaime de Marichalar es un habitual de lo premios antes citados, este año ha acudido al evento convertido en la mano derecha del magnate francés, Bernard Arnault, director ejecutivo del grupo LVMH, al que pertenece la firma que presiden Sheila y Enrique Loewe.

Victoria Federica, ilusionada de nuevo

Victoria Federica está de nuevo ilusionada y, con ello, también en el foco mediático. Hace apenas unos días, varios medios informaron que la influencer está emocionada por su relación con el empresario Borja Moreno Oriol. Aunque ambos han tratado de mantener su relación en privado, no han logrado evitar que se hiciera pública. De hecho, ya se han publicado una serie de fotografías que refuerzan su romance. Victoria Federica y Borja Moreno visitaron la pasada semana el club de tiro de Somontes, en El Pardo de Madrid, donde pasaron la mañana practicando, lo que demuestra que es uno de sus grandes hobbies. Especialmente para la creadora de contenido, quien ha heredado la afición por la caza de su madre y su abuelo, Juan Carlos I.