La incómoda coincidencia de Gloria Camila en su última fiesta

La revista Cuore celebró en la tarde de ayer la Cuore Party de la temporada 2023, en las instalaciones del Hard Rock Hotel de la capital madrileña. A la cita, en la que no faltó la diversión y las sorpresas, acudieron numerosos rostros conocidos de la crónica social de nuestro país, como Mónica Hoyos, Blas Cantó, Aitana Soriano, Sara Cisneros, Carlota Boza, Nuria Pajares, Susana Megan o Gloria Camila Ortega y Marta Riesco.

Precisamente estas últimas podrían haber protagonizaron un tenso encontronazo. Pues se conoce que desde que Marta confirmase el fin de su relación sentimental con Antonio David, y dejara entrever, a su vez, el papel que habría desempeñado Rocío Flores en este desenlace, la relación entre las dos ex televisivas es muy distante. Ha sido la propia Marta la que sin ahondar, eso sí, en demasiados detalles ha contado lo ocurrido a través de sus historias de Instagram, donde reúne a cerca de doscientos mil seguidores. «Tengo muchísimos cotilleos que contaros (…) Hay una persona que no ha sido muy agradable conmigo, que de hecho me ha dejado de seguir en redes sociales y nos caíamos bien», ha comenzado diciendo.

Stories de Instagram de Marta Riesco / Instagram

«Me encontré a muchísima gente, a unos me alegré de verlos y otros no. Había personas a las que no había vuelto a ver desde mi salida de la televisión, cuando me despidieron. Me lo pasé en grande, fue un fiestón», ha añadido.

Marta ha confesado además a sus seguidores sentirse «liberada» y contenta consigo misma a nivel personal y profesional. «La verdad es que me siento bien, bastante liberada la verdad y con bastantes proyectos. En septiembre empieza otra vez la Marta Riesco que esperáis. Estoy ilusionada y contenta, me he tenido que poner bien en todos los niveles y no me ha parado de sonar el teléfono, que eso ha sido muy positivo y parece que en septiembre estaré donde quiero estar», ha revelado. «Si no es por mi familia no sé dónde estaría ahora. Al final las amistades muchas traicionan, otras continúan, pero la familia siempre está, si tienes suerte, hay familia que no está pero con la mía tengo suerte».

Marta Riesco en un photocall. / Gtres

Cerrada al amor

Ante posibles rumores de un acercamiento con Antonio David Flores, o una nueva ilusión, Marta lo tiene claro, al menos de momento: «En la vida siempre lo que no te mata te hace más fuerte y a mí no me ha matado nada de las tropecientas cosas que me han pasado ahora».

Antonio David Flores con su hijo. / Gtres

Estas palabras se producen apenas unas horas después de que se haya conocido que Antonio David ha solicitado por medio de sus abogados, suspender el encuentro judicial que estaba previsto para hoy, junto a Rocío Carrasco, por el presunto delito de insolvencia punible que obligaba al malagueño a liquidar 60.000 euros -más intereses y costes- en concepto del pago de la pensión de sus hijos, que no había pagado desde el año 2012, a la hija de Rocío Jurado; y por el que se enfrentaría a cuatro años de prisión.