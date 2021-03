Iñaki Urdangarin ha iniciado una nueva etapa lejos de Madrid. Hace apenas unos días se confirmaba su traslado del Centro de Inserción Social de Alcalá de Henares a la prisión de Zaballa en Álava, donde el exduque de Palma de Mallorca dormirá durante la semana y cumplirá con el programa de tratamiento para delincuentes económicos.

Era el pasado mes de diciembre cuando el marido de la infanta Cristina primero pasaba a un régimen de semilibertad bajo el artículo 102.2 del reglamento penitenciario, aunque poco después se le concedía el tercer grado.

Pese a que las primeras semanas de esta situación las ha pasado en Madrid, donde la infanta Elena y otros miembros de la familia Borbón han sido grandes apoyos para el exdeportista, finalmente ha pedido el traslado a Álava, donde reside su madre, con quien está previsto que pase a partir de ahora los fines de semana y el tiempo libre que tenga en este nuevo régimen.

“Estoy bien, estoy contenta, por supuesto”, ha asegurado Claire Liebaert, que recibía el fin de semana a su hijo en casa. “A Iñaki todavía le cuesta”, ha confirmado la suegra de la infanta doña Cristina ante la nueva situación del exduque. La madre de Urdangarin está muy feliz de que por fin se le haya concedido el tercer grado y el traslado cerca de los suyos: “es una alegría, de verdad que sí, estamos todos muy contentos”, ha dicho.

Liebaert no se muestra sorprendida ante la rapidez con la que se ha desarrollado todo en las últimas semanas: “bueno, tenía que ser tarde o temprano”. Para la madre de Iñaki este es un gran paso, aunque reconoce que no está siendo fácil para él: “le cuesta un poco volver a la normalidad y a la realidad, pero ya poco a poco”, ha revelado. Por ahora no se ha confirmado si finalmente Urdangarin pasará todos los días libres en la casa familiar, aunque es lo previsto: “durante la semana duerme en la cárcel y el fin de semana supongo que sí, pero bueno, todavía no le ha tocado, no lo sé”, ha comentado.

La suegra de la infanta Cristina sí que ha revelado que el exduque está tranquilo: “no es quejica”. De lo que no tiene idea es de los planes de doña Cristina o de sus nietos, varios de los cuales permanecen fuera de España en estos momentos, aunque tiene ganas de verlos: “pero de momento con el covid…”, ha asegurado. Lo que sí ha comentado es que el exduque está muy pendiente de ella: “me cuida”, ha dicho.

Todavía no se han confirmado los planes de la infanta Cristina para los próximos meses, ya que la hija de los reyes don Juan Carlos y doña Sofía continúa residiendo y trabajando en la ciudad suiza de Ginebra, donde además estudia la hija menor del matrimonio. A esto hay que añadir que la situación de emergencia sanitaria actual no facilita los viajes, sobre todo para Irene, que está muy centrada en su formación.

En lo que respecta a Iñaki Urdangarin, ha dejado su trabajo en el Hogar Don Orione y ya se va a incorporar como asesor en un conocido bufete de abogados de la ciudad. Sin duda, un importante paso para recuperar poco a poco la normalidad de cara a una pronta libertad condicional.