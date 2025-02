El importante veto a la nueva marca de Meghan Markle que le quitará suculentos beneficios

La apertura de la nueva marca de Meghan Markle está a la vuelta de la esquina. Fue el pasado 18 de febrero cuando la esposa del príncipe Harry anunció que había cambiado el nombre de su negocio y pasaba de llamarse American Riviera Orchard a As Ever. Hasta ahí todo parecía transcurrir en orden. De hecho, la duquesa de Sussex se mostró muy ilusionada con esta modificación. Sin embargo, desde entonces, los problemas no han dejado de aparecer. Si hace tan solo unos días salía a la luz que había sido acusada de plagio por el nuevo logo de la marca (muy similar al escudo del Ayuntamiento de Porreres, un pueblo de Mallorca), ahora se ha conocido un veto que podría quitarle suculentos beneficios.

Tal y como ha contado un conocido tabloide británico, Meghan Markle no podrá vender ropa. ¿El motivo? Que su nuevo nombre, As Ever, es muy parecido al de una empresa china que se dedica a este sector, llamada Asever. Es por ello por lo que se le impide comercializar los mismos productos, ya que al hacerlo, se podrían tomar medidas legales contra la mencionada y su negocio.

En un principio, As Ever fue presentada como una marca muy versátil que vendía todo tipo de productos, entre los que se incluían prendas de ropa. Pero, al cambiar su nombre, estos han sido rechazados, pudiendo solo vender y comercializar el resto de artículos: desde cuidados para los jardines hasta champú para perros y maquillaje, entre otros. Sin olvidarnos de la mermelada que quiere lanzar Meghan como el producto estrella. Además, tal y como ha adelantado Daily Mail (el medio que también ha informado del veto mencionado), también contará con productos de adornos para todo tipo de espacios como guirnaldas, velas, faroles o juegos de papelería, al mismo tiempo que también tendrá su propia línea de joyería y esterillas y cojines para yoga.

Por ahora, no se conoce una fecha exacta de lanzamiento, aunque desde sus redes sociales señalaron que sería la próxima primavera cuando estarían disponibles todos y cada uno de sus productos.

Meghan Markle, ajena a la polémica

Por ahora, Meghan Markle no se ha pronunciado sobre ninguna de las polémicas que están entorpeciendo la apertura de su nuevo negocio. De hecho, a través de la red, ha preferido mostrar su faceta más pacífica y natural, compartiendo momentos con su marido y sus hijos, así como patrocinando alguno de sus próximos proyectos, como la serie que ha protagonizado sobre su vida para Netflix, titulada Con amor, Meghan.