El significado real del escudo de Meghan Markle acusado de plagio

La nueva marca de Meghan Markle no ha podido tener un lanzamiento más controvertido. La duquesa de Sussex anunció hace unos días que iba a poner en marcha la firma As Ever como sustituta de la marca de estilo de vida American Riviera Orchard, después de algunos contratiempos que había tenido con su primer proyecto.

Sin embargo, nada más dar a conocer esta denominación y su logo, la esposa del príncipe Harry se ha visto envuelta en otra polémica. Ha sido por las similitudes del logotipo con el escudo de la localidad mallorquina de Porreras, cuya población se ha mostrado muy sorprendida por el presunto plagio por parte de la duquesa. A pesar de que su alcaldesa ha dicho que van a solicitar que Meghan Markle modifique el emblema de su marca, no van a meterse en una batalla legal con ella. Eso sí, le gustaría que, al menos, la nuera del rey Carlos III hiciera promoción de su pueblo.

«Nos enteramos el 18 de febrero por la prensa local de Mallorca. Vimos la noticia y al principio nos quedamos sorprendidos. No sabíamos si era broma y si la noticia que había publicado una conocida youtuber era falsa. Luego pudimos comprobar que las dos imágenes eran muy parecidas y, a través de las llamadas que nos han hecho los medios de comunicación, hemos sabido que esta marca se utilizaría para una página web de comercialización de productos, entre ellos mermeladas», ha explicado Francisca Mora, alcaldesa de Porreras, en declaraciones a la agencia Gtres.

Escudo del pueblo de Porreras. (Foto: Gtres).

Aunque de momento ni Meghan Markle ni su entorno se ha pronunciado sobre la similitud entre ambas imágenes, la prensa británica sí que ha dado detalles en torno a la fuente de inspiración de la duquesa para la creación de su logo.

La verdad del logo de Meghan Markle

Son muy pocas las probabilidades de que Meghan Markle fuera consciente de la existencia del municipio de Porreras en el momento en el que pensó en un logo para su firma. La verdad por la que la duquesa escogió una palmera y dos colibrís es otra.

Según medios británicos la palmera representa la casa de Meghan y el príncipe Harry en California, mientras que los colibrís son un guiño al hijo menor del rey Carlos III, a quien le encantan las aves y es su pájaro preferido. Un significado que no tiene nada que ver con la localidad de Porreras, a pesar de que el resultado ha dado lugar a una controvertida coincidencia.

El príncipe Harry y Meghan Markle juntos en un acto. (Foto: Gtres)

El otro frente de la duquesa

El problema del logo no es la única cuestión a la que se enfrenta Meghan Markle. El nombre de la marca también está siendo cuestionado porque existe una firma de moda que también lleva el mismo. Se trata de As Ever NYC, fundada en 2015 y cuyos dueños están muy molestos.

No es la primera vez que la norteamericana es acusada de plagio. Ya ocurrió algo parecido hace algunos años con su cuento The Bench, en el que algunos vieron una clara inspiración en el texto The boy on the bench de la escritora británica Corrinne Averiss