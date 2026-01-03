La importante decisión que han tomado Juan Urdangarin y su novia, Sophia Khan

Sin lugar a duda, Juan Urdangarin es el sobrino más discreto del Rey Felipe. Tiene una gran relevancia pública, pero siempre ha optado por estar en un segundo plano. De esta forma, mientras sus hermanos se han convertido en grandes estrellas, él ha optado por estar lejos del foco mediático. No da entrevistas como Pablo ni coquetea con la crónica social como Irene. Quiere permanecer lejos de los medios, aunque es inevitable hablar de él en determinadas circunstancias, por ejemplo ahora.

Juan Urdangarin y su novia, una joven llamada Sophia Khan, han tomado una decisión: formalizar su relación en Abu Dabi. De esta forma, el hijo de la infanta Cristina va a aprovechar el cumpleaños de su abuelo Juan Carlos para presentar a su pareja. Gracias a este gesto, Sophia conocerá al Rey emérito y tendrá ocasión de pasar unos días junto a sus cuñados.

Así es Sophia Khan, la joven con la que sale Juan Urdangarin. (Foto: Redes Sociales)

El 5 de enero es una fecha marcada en rojo para la familia del Rey porque se celebra el cumpleaños de don Juan Carlos. Desde hace un tiempo, lo pasa en Abu Dabi y algunos de sus nietos no se pierden este día tan especial, como es el caso de los Urdangarin. También es común ver por allí a Victoria Federica, así que Sophia Khan tiene ocasión de conocer mejor a los miembros más famosos del clan.

La revista ¡Hola! ha adelantado esta noticia, afirmando que Juan y su novia ya se encuentran en Abu Dabi. Este sábado 3 de enero ha sido importante para ellos porque se han reencontrado después de estar unos días por separado. Cada uno ha estado con su familia en Navidad y ahora ha llegado el momento de volver a unirse.

Juan Urdangarin, muy enamorado

Juan Urdangarin tiene muy buena reputación dentro de la crónica social y aquellos que le conocen afirman que es una persona responsable. Es consciente de que está vinculado a la Casa Real y cuida sus movimientos para no tener problemas. Por ese motivo, hemos estado mucho tiempo sin saber nada de su vida sentimental, pero ya hay muchos datos encima de la mesa.

Juan y Sophia se conocieron a través de unos amigos en común. Los dos residen y trabajan en Londres, han hecho su vida allí y de momento no tienen intención de trasladarse a España, pero ninguno se olvida de sus orígenes. De esta forma, Urdangarin regresó a Madrid para pasar la Nochebuena en Zarzuela junto a la Reina Sofía y después hizo las maletas para viajar hasta Vitoria con su padre, Iñaki.

Juan Urdangarin por las calles de Madrid. (Foto: Gtres)

Por su parte, Sophia Khan ha pasado las fiestas de diciembre en Canadá y ahora que están a punto de terminar se ha desplazado hasta Abu Dabi para afianzar su relación con su familia política.

¿Quién es Sophia Khan?

De origen pakistaní, Sophia se crio en Alberta, Canadá, pero después se trasladó a Londres, donde completó su formación académica. Estudió Desarrollo y Gestión Sostenible en la Universidad de St. Andrews y, tras su licenciatura, realizó un máster que consolidó sus conocimientos en proyectos internacionales.

En el ámbito profesional, trabaja en el campeonato E1 Series, fundado por Alejandro Agag, donde coincidió con Juan Urdangarin, aunque ambos desempeñan roles distintos dentro de la organización. Más allá de su carrera, Sophia es una apasionada del pilates, disciplina que combina con su trabajo y con su vida personal.