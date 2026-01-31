La importante celebración de Borja Thyssen y Blanca Cuesta: su hijo Sacha cumple 18 años

Hay una fecha marcada en rojo en el calendario de Borja Thyssen y Blanca Cuesta: el cumpleaños de Sacha, el hijo mayor del matrimonio. Este año es especial porque el joven ha alcanzado la mayoría de edad, aunque todo hace pensar que su vida seguirá siendo igual de discreta. Habrá que esperar un tiempo para ver cuáles son sus movimientos, pero es probable que continúe con la brillante trayectoria de su padre: siempre en la sombra y cosechando grandes resultados.

Los inicios de Borja Thyssen y Blanca Cuesta fueron complicados. Se conocieron en la Costa Brava en 1998 y todo el mundo pensó que iba a ser un romance pasajero. El problema para algunos es que la pareja demostró estar unida, superó todos los obstáculos que le puso el destino y con el paso del tiempo decidieron tener familia. La baronesa Thyssen, madre de Borja, mostró sus dudas desde el primer momento y esto hizo que se desatase una tormenta que ha dado mucho de qué hablar dentro de la crónica social.

Sacha, el mayor de la familia

Borja Thyssen se enamoró perdidamente de Blanca cuando cumplió 18 años y ciertas personas de su entorno se preocuparon por él y cuestionaron las verdaderas intenciones de su pareja. Sin embargo, el tiempo ha demostrado que Cuesta no ha estado motivada por intereses económicos o mediáticos. Lo único que le ha movido es el amor por el hijo de la baronesa, por eso decidieron formar su propia familia.

Borja Thyssen con su hijo Sacha. (Foto: Gtres)

Carmen Thyssen se negó a ir a la boda de Borja y Blanca. En aquel momento, ella estaba embarazada y la baronesa le recomendó que esperase a dar a luz, pero nadie escuchó sus consejos. De esta forma, el actual matrimonio pasó por el altar, aunque se encontraron con un problema. El obispado no les autorizó a celebrar su boda en Segovia, así que tuvieron que cambiar de escenario y celebrarla en la iglesia del Santo Espíritu de Terrassa.

Sacha Thyssen llegó al mundo poco después del «sí, quiero». Fue un niño muy deseado y le recibieron con los brazos abiertos. Siempre ha generado mucho interés por parte del público, pero la prensa le ha respetado por ser menor. Únicamente sabemos que disfruta de una relación estupenda con sus padres, de hecho, es muy común ver cómo veranean juntos. Sin ir más lejos, el pasado verano estuvieron en Ibiza.

Los hermanos de Sacha Thyssen

Sacha Thyssen con sus padres y con su hermana. (Foto: Gtres)

Ya hemos mencionado el excelente vínculo que hay entre Sacha y sus padres y ahora vamos a hablar del que mantiene con sus cuatro hermanos: Eric, Enzo, Kala e India. Con todos se lleva fenomenal, tanto con los mayores como con los menores. Es frecuente verles pasar tiempo juntos, especialmente en las temporadas de verano donde tienen más ojos encima. Los paparazzi les han visto reírse, hablar y hacer deporte. Es decir, a pesar de la importante historia que les rodea, no dejan de ser una familia normal.

En esta historia la baronesa juega un papel importante. Todavía hay muchas preguntas: ¿Cómo se lleva con sus nietos? ¿Cada cuanto se reúne con ellos? ¿Sigue existiendo tensión entre ella y Blanca Cuesta? Aparentemente todo está en orden, pero sólo el tiempo dirá si la paz dura para siempre o es un breve espejismo.