El impactante cambio físico de la prima de Iker Casillas

La séptima temporada de La isla de las tentaciones ha dado su pistoletazo de salida con un sonado e inesperado abandono. Alba Casillas y Roberto, su novio, decidían retirarse del reality, tan solo unas horas después de su arranque, tras darse cuenta de que la dinámica del programa no era acorde a su relación. No obstante, pese a ser una de las parejas que ha obtenido la participación más fugaz de la historia del espacio televisivo, lo cierto es que han acaparado gran parte de la atención de los medios en los últimos días. Más allá de intentar averiguar si su relación ha continuado o no después del programa, las miradas se han centrado en Alba tras recordarse sus inicios televisivos, donde se estrenó como tronista en Mujeres y Hombres y Viceversa.

Alba Casillas y Roberto en ‘La isla de las tentaciones 7’/ Mediaset

Como era de esperar, las imágenes de su paso por el programa del amor han vuelto a ser difundidas en las redes sociales y precisamente en ellas los telespectadores han podido ser testigos del impactante cambio físico que ha experimentado la prima de Iker Casillas en los últimos años. Más allá de haber llevado un estilo de vida saludable, donde el deporte y la comida sana han estado presentes en su rutina (según sus propias palabras), son evidentes las operaciones estéticas a las que se ha sometido, las cuales nunca ha ocultado, siendo el año 2019 el momento en el que comenzó a transformar ciertas facciones de su rostro.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Alba Casillas (@albitacasillas)

Dado el revuelo que ha generado el antes y el después de Alba, ha habido expertos en cirugía que han querido aportar su propia opinión al respecto, señalando el tipo de intervenciones por las que habría pasado para conseguir el actual físico que presenta. El Doctor Gomes, de la Clínica Egos, ha publicado un video en la plataforma de TikTok dando claridad al cambio de rostro de la joven: «Claramente ha perdido bastante peso», comenzaba a explicar.

«Se ha hecho un perfilado de mentón, un aumento de labios muy generoso y una rinoplastia», proseguía. Por otro lado, el experto añadía que Alba también se había sometido a un foxy eyes, una técnica que el propio doctor define como «una elevación y estiramiento de la zona de las cejas y de los ojos» el cual sirve para rejuvenecer la mirada y causar un efecto lifting.

Las explicaciones del doctor mencionado han registrado un sinfín de comentarios que muestran la sorpresa de muchos al comparar la imagen actual de Casillas y la de hace unos años: «¿Es la misma?», «Madre mía, no sabía que era ella», «Son personas diferentes», «Vaya cambio más espectacular», «Cambio por otra», escribían algunos internautas.

Según afirman varios medios, su pasión por el bisturí la llevo a operarse en un solo año hasta en seis ocasiones. Además de todo esto, lo cierto es que ha añadido ciertos ‘extras’ a su rostro como extensiones de pestañas o micropigmentación de cejas que han conseguido complementar la nueva imagen de la ex tronista de Mujeres y Hombres y Viceversa.