Imanol Arias: Portazo a los periodistas tras sus recientes polémicas

Vuelta a la rutina para Imanol Arias. El actor ha acudido a la última presentación del proyecto en el que lleva inmerso un tiempo, Muerte de un viajante, uno de los textos más emblemáticos del dramaturgo y guionista estadounidense Arthur Miller, marido de Marilyn Monroe. Un montaje en el que Arias comparte protagonismo con su hijo, Jon Arias, así como con Jorge Basanta, Fran Calvo, Cristina de Inza, Virginia Flores y Carlos Serrano Clark. Se trata de una adaptación de Natalio Grueso, dirigida por Rubén Szuchumacher que ahora recala en Madrid.

Vestido de manera casual, el intérprete se ha mostrado distendido y sonriente y ha compartido risas y confidencias con sus compañeros de reparto. Sin embargo, Imanol Arias ha evitado responder a las preguntas de los periodistas que se han desplazado hasta la presentación de la obra en la capital.

El pasado mes de junio, durante la presentación de la misma obra en el Teatro Romea de la ciudad de Barcelona, el actor reveló a la Agencia EFE que este trabajo le suponía todo un reto, De hecho, confesó que la complejidad del personaje le había llevado a sufrir gran estrés y ansiedad. Es más, por prescripción médica estuvo ingresado en un hospital durante cinco días. A pesar de esto, Imanol Arias está muy ilusionado con este trabajo.

Una etapa de cambios

Los últimos tiempos han sido complicados para el actor. El pasado mes de octubre, Arias fue uno de los invitados al programa El Faro, de Mara Torres. Una entrevista en la que el intérprete repasó su trayectoria, especialmente, su etapa en Cuéntame cómo pasó, que se ha convertido en una de las series de más éxito de la historia de la televisión en España. “La tele es mi gran éxito y mi gran fracaso en mi carrera. Hacer veinte años un éxito está bien para la vida, pero es terrible”, comentó.

“La televisión me ha dado mucho trabajo, muchas posibilidades, un trabajo hermoso… Cuéntame es un trabajo hermoso que, con el paso del tiempo, se ha convertido en algo que estoy deseando que, de una forma natural y con gran éxito, me libere”, recalcó el intérprete que quiso matizar sus palabras para evitar malentendidos. “No sufro allí, pero simplemente es una sensación de decir… uff”, aseguró el veterano intérprete

Su papel en la popular serie no ha estado exento de polémicas, sobre todo, a raíz de sus problemas con Hacienda: “No me gusta hablar de ello, pero en realidad mi gran éxito en Cuéntame ha sido mi gran tragedia también, porque lo he perdido todo. Ni siquiera supe gestionar, aparentemente, lo que gané; que se ganaba mucho. Hasta eso me puede llevar a un conflicto, incluso”, dijo el actor.