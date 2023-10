Ha sido la noticia bomba de las últimas horas. Tras varios meses situados en el huracán mediático por su inesperada paternidad, Bertín Obsorne ha dado un paso al frente que podría cambiarlo todo. Según reveló el pasado miércoles la periodista Paloma García-Pelayo en el programa Y ahora Sonsoles, el presentador habría decidido solicitar una prueba de paternidad a Gabriela Guillén, la mujer de 32 años con la que se le relaciona desde el pasado mes de abril. «Es una decisión por lógica familiar, se lo debe a su familia, a sus hijas, a sus hijos y hermanas. Está decidido pero va a esperar, eso sí, a que ese bebé nazca», explicaba la comunicadora.

Paloma García-Pelayo en el programa ‘Y ahora Sonsoles’/ Antena 3

Como era de esperar, la última decisión del intérprete de Como un vagabundo ha generado un sinfín de reacciones que no han dejado indiferente a nadie, entre las que destacan miembros de su propia familia. Es el caso de Alejandra Osborne, la hija mayor de Bertín, quien ha sido sorprendida por los medios en las calles de Sevilla para conocer su opinión acerca de lo trascendido. «¿Puedes gritarlo más alto?», comenzaba a decir tras escuchar la pregunta de la reportera sobre la prueba de paternidad que habría solicitado el cantante. Con gesto ofendido ha mostrado cierta vergüenza ante las cámaras, dejando entrever que no era una situación cómoda para ella. No se puede distinguir si dicho sentimiento está ligado a la situación que está viviendo su padre o a las inesperadas preguntas por parte de la prensa, pero lo que está claro es que lo único que quería era marcharse sin pronunciarse al respecto. «Es increíble de verdad. Llego tarde», manifestaba mientras se montaba en el coche y cerraba la puerta.

Esta actitud pone de manifiesto las palabras que en su día Fabiola Martínez pronunció en el espacio televisivo de Sonsoles Ónega, donde confesó que las hijas mayores de Bertín no estaban asimilando bien la llegada de un nuevo hermano a la familia: «Para ellas no es fácil tampoco. Desde que nacen estaban en los medios, sus vidas se cuestionaban y esto remueve ponerlas en el foco mediático. Supongo que estarán sorprendidas. Como todos», decía. No obstante, Alejandra, Eugenia y Claudia han preferido mantenerse en un segundo plano durante todos estos meses, intentando pronunciarse lo menos posible sobre el embarazo de Gabriela Guillén. Una estrategia con la que Alejandra ha vuelto a atender a los medios en la capital hispalense, tal y como se explica líneas más arriba.

Alejandra Osborne en un evento en Sevilla/ Gtres

Cabe destacar que, de las tres, Alejandra siempre ha sido la hermana más discreta, algo que podría explicar su contrariedad a contestar ningún tipo de pregunta que pueda posicionarla junto a su padre en el centro de la «polémica» que ha generado su nueva paternidad. Pese a todo, la primogénita del cantante sí que ha accedido a aparecer en varias entregas de Mi casa es la tuya, el formato presentado por Bertín. No obstante, son pocos los detalles que se conocen sobre su vida privada. Más allá de asistir como invitada a ciertos eventos, lo único que se sabe es que en 2003 se casó con Joaquín Buendía, una relación que terminó 14 años después con la mudanza de Alejandra a Sevilla, dejando aparcada la vida que había llevado durante varios años en Madrid. En la ciudad andaluza se ha centrado en sus negocios y además de ubicar su carrera profesional en el diseño de interiores, abrió un bar.