La imagen con la que Victoria Federica habla sin querer de la relación de sus abuelos

Hace un tiempo, una de las palabras que mejor definía a Victoria Federica era la discreción. Pero ahora todo ha cambiado. La hija de la infanta Elena y Jaime de Marichalar tomó la decisión de dejar atrás su habitual hermetismo para, poco a poco, convertirse en un personaje público. A día de hoy, ha concedido entrevistas en televisión e, incluso, ha participado en concursos como El Desafío, una trayectoria que jamás habríamos imaginado para alguien vinculado con la estirpe real. Como no podía ser de otra manera, la esfera privada de la sobrina del rey Felipe VI ha ido generando cada vez más expectación. Por ello, ha sido ella misma la que ha comenzado a desvelar algunas pinceladas de su vida más íntima en diferentes entrevistas. Sin ir más lejos, en muchas de sus intervenciones ha dejado clara la buena relación que mantiene con sus abuelos maternos: el rey Juan Carlos I y la reina Sofía.

Aunque nunca se ha pronunciado sobre el matrimonio de ambos, por todos es sabido que el que fuera Jefe de Estado de nuestro país y su mujer no viven a día de hoy juntos, ya que Juan Carlos reside en Abu Dabi desde 2020. Una distancia que, junto a las polémicas del pasado que han rodeado al mencionado en los últimos tiempos, ha situado en el punto de mira su romance. Sin embargo, la conocida como Vic en el universo 2.0 nunca se ha pronunciado al respecto. Tan solo ha tenido buenas palabras para definir a los dos y para mostrar lo unida que está a ellos. No obstante, su última publicación en Instagram no ha pasado desapercibida.

Historia de Instagram de Victoria Federica. (Foto: RRSS)

Junto a un emoji de un corazón rojo, Victoria Federica ha compartido con sus más de 340.000 seguidores una fotografía de dos personas ancianas caminando por la calle mientras se dan la mano. Una publicación que, sin duda, deja entrever que la conmueve ver a un matrimonio mayor unido. Un aspecto que se podría interpretar como algo que echa de menos en su día a día. Y es que hay que tener en cuenta que sus abuelos se encuentran separados físicamente (viven en diferentes ciudades), así como sus padres también están divorciados. Es por ello por lo que, tal vez, un matrimonio feliz en su vejez tenga un gran impacto en sus sentimientos, los cuales no suele compartir en sus redes sociales.

Victoria Federica con sus abuelos maternos: Juan Carlos I y la Reina Sofía. (Foto: Gtres)

Y es que lo cierto es que Victoria Federica suele centrar el contenido de sus plataformas en sus compromisos profesionales. Sin embargo, por primera vez ha dejado a un lado lo laboral para sincerarse con sus seguidores a través de una fotografía que podría interpretarse como un deseo de ver a sus abuelos unidos de una manera similar. Algo que, al menos de cara a la vida pública, no ocurre en la actualidad.