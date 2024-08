Isabel Pantoja ha vuelto a subirse a los escenarios después de atravesar varios problemas de salud que le han obligado a cancelar algunos de los conciertos de su gira. Así, la tonadillera conquistó el pasado miércoles, 14 de agosto, San Pedro del Pinatar, Murcia, donde se mostró más habladora de lo habitual con su público, interactuando y compartiendo alguna que otra anécdota de su pasado. Con un tono completamente distendido, la cantante volvió a recordar su participación en la película Fiebre del sábado noche, rodaje en el que se vistió de John Travolta.

«Creo que he sido la única folclórica que tuve el valor de vestirme de Travolta. Lo que hace la juventud», decía en riguroso directo, recordando su proyecto emulando al actor y cantante estadounidense, conocido principalmente por su papel como Danny Zuko en la película Grease.

Isabel Pantoja en un concierto en San Pedro del Pinatar, Murcia. (Foto: Gtres)

Tras sus palabras, LOOK ha podido confirmar que la estampa a la que la intérprete de Marinero de luces ha hecho referencia durante su último concierto se encuentra a la venta por quince euros en la página web todocoleccion.net, la cual está centrada en la compra venta y subasta online de antigüedades y objetos de colección.

No es la primera vez que Isabel Pantoja ha recordado este trabajo de su carrera artística en uno de sus conciertos. En shows como el que ofreció en Illescas o en Castellón, también lo recordó de manera introductoria para cantar el tema El señorito, una canción que tal y como ella misma ha confesado, cambió su vida para siempre.

Sus otras declaraciones

Más allá de definirse como una folclórica única, Isabel Pantoja también tuvo tiempo en su último concierto para reiterar que durante sus espectáculos todo lo que ocurre sobre el escenario es en directo: «Esto es todo, absolutamente todo, en directo. Si me sale bien, si no me sale bien, si se equivoca la orquesta, si me equivoco yo… Todo es directo. Que ya hoy en día es muy difícil», decía.

Por otro lado, zanjando todo tipo de polémicas sobre las supuestas indirectas de sus conciertos, Isabel dejó claro que nunca dedica sus canciones a nadie, excepto a Paquirri, su marido, al que le canta mirando al cielo Marinero de luces. «Yo no escribo las canciones, me limito a cantarle a los que escriben, a los poetas que he tenido la suerte de tener, maravillosos. Me limito a cantarlas, a sentirlas como mías […] Son canciones y no van dedicadas a nadie», sentenciaba.

Cabe destacar que además de sus comentadas interacciones con el público, Isabel Pantoja también vivió un gran baño de masas a su salida, donde fue obsequiada por diferentes seguidores con flores e incluso con una bandera de México.