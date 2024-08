Isabel Pantoja actuó anoche en Murcia con motivo de su gira por España celebrando sus cincuenta años sobre el escenario. Concretamente, en el Sal de Música Fest, en San Pedro del Pinatar. La artista llegó a la ciudad universitaria en el sureste de España el pasado lunes, dispuesta a darlo todo sobre el escenario e invitando a su público a una noche «maravillosa». «Ya estoy en aquí, cantaré para todos ustedes, y con toda mi alma, corazón y vida», fueron sus palabras nada más llegar. Y dicho y hecho.

La tonadillera volvió a deslumbrar a sus seguidores y a toda España con una actuación que dejó a todos los asistentes boquiabiertos, y con la que zanjó todo tipo de especulaciones acerca de su estado de salud e inestabilidad en su show. Isabel repasó sus grandes éxitos como Embrujá por Tu Querer, Si tú me dices ven de Los Panchos, Dos Gardenias Para Ti de Antonio Machín o Del olvido al no me acuerdo. Una canción -esta última-, para la que no pudo evitar emocionarse al recordar al cantante y compositor mexicano Juan Gabriel, quien falleció a raíz de un infarto agudo del miocardio en 2016, después de haber ofrecido un concierto en Los Ángeles un día antes como parte de su gira musical MeXXico Es Todo. «Quiero cantarle a mi compadre, al que no olvidaré jamás, al que admiro profundamente y respeto mucho más. Pido un fuerte aplauso», dijo Isabel.

Isabel Pantoja, en uno de sus conciertos. (Foto: Gtres)

Durante el tiempo que duró el concierto, Isabel Pantoja se mostró muy atenta con sus fans. Y lo mismo hizo al término del show, en su camino hacia el hotel en el que se ha alojado en los últimos días. La cantante, desde el interior de un vehículo y muy sonriente, recibió las muestras de cariño de los asistentes al concierto, llegando incluso a hacerse selfies con ellos y lanzarle besos al aire. Isabel recibió como regalo una bandera de México, y una rosa blanca que portó en su mano en todo momento.