Iker Casillas, relevo de Bertín Osborne como imagen de la firma de ropa que le trajo la polémica

Iker Casillas ha tomado el relevo a Bertín Osborne como imagen de El Capote, la firma de moda española que fue fundada por Rafa Dona como homenaje a su padre y abuelo, los toreros Héctor Álvarez y Rafael Vega de los Reyes ‘Gitanillo de Triana’, quienes perdieron la vida en la carretera un fatídico 24 de mayo de 1969; y gracias a la cual conoció a la madre de su séptimo hijo, Gabriela Guillén.

Ha sido la propia marca la que ha desvelado su nuevo fichaje en una nota de prensa difundida a los medios con que la presenta, además, su nueva colección SS/2024, que incluye polos, camisas de lino, bañadores de secado rápido, saharianas y pantalones, entre otros, y conmemora sus 14 años en el mercado. «Esta colección se siente como un ‘guante’ en las manos de Iker Casillas. Iker Casillas es un icono que trasciende lo meramente futbolístico o deportivo. Querido por todos, dentro y fuera de nuestras fronteras, representa valores como la fortaleza, el sacrificio, la profesionalidad, la resiliencia, la superación, y el compromiso», aseguran desde la marca.

Iker Casillas como embajador de El Capote. (Foto: Gtres)

Aunque hasta ahora no habíamos visto a Iker Casillas al frente de nada que tuviera que ver con El Capote, lo cierto es que esta no es la primera vez que el ex guardameta del Real Madrid desarrolla su faceta como modelo. A lo largo de su extensa trayectoria profesional ya sea dentro o fuera del terreno de juego, Casillas ha sido imagen de marcas tan conocidas como Hyundai, Cruzcampo o Philips, entre otras. Además, no es ninguna novedad que la imagen del deportista se repite de forma recurrente en anuncios por televisión y vallas publicitarias. «La colaboración entre El Capote e Iker Casillas no solo resalta la excelencia en la moda y el estilo, sino que también refuerza la identidad española de la compañía», expresan.

El fichaje de Iker Casillas con el El Capote llega, sea como fuere, apenas unos días después del 43 cumpleaños del natural de Móstoles, y de su muy sonado cambio de look. En su gran día, Iker sorprendió con una imagen en la que aparecía totalmente rapado, despertando las dudas sobre si el que fuera pareja sentimental de Sara Carbonero se ha sometido a un injerto capilar, apuntándose así a la tendencia que siguen desde hace varios meses, Rafa Nadal, Joaquín Prat o José Bono, entre otros rostros conocidos de la crónica social y de otra índole; o se trata simplemente de una decisión firme de experimentar con un nuevo corte de pelo fresco y cómodo aprovechando la llegada del buen tiempo.

Los comienzos de Bertín Osborne y Gabriela Guillén

El presentador de Mi Casa es la tuya y la joven se conocieron en una sesión de fotos de la firma que fue «fenomenal, muy bien», en propias palabras de ella. La modelo, cabe recordar, contó en una entrevista para la revista ¡Hola!, que después de coincidir esa primera vez, los dos siguieron conociéndose hasta forjar una breve pero intensa relación sentimental. «No diría que ha sido amor sino algo muy bonito. No hemos puesto etiqueta a la relación porque estábamos muy a gusto, nos estábamos conociendo y cada día iban mejor las cosas. En ningún momento le presioné ni me sentí presionada. Todo fue natural», dijo.

El pasado mes de octubre, Bertín Osborne compartía con sus cerca de quinientos mil seguidores en Instagram, un vídeo con el que se confesaba modelo de la próxima colección Otoño-Invierno de la firma de moda de inspiración taurina, El Capote.