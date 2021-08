Iker Casillas es una de esas personas absolutamente concienciadas con aquellas cosas que para él son importantes. Una de ellas es su pueblo, donde el exdeportista ha crecido y ha pasado momentos inolvidables. Por eso le dolió especialmente la catástrofe ocurrida hace unos días, cuando 20.000 hectáreas de campo salieron ardiendo en Navalacruz y otros tres pueblos de los alrededores.

Nos unimos a @crecyl para favorecer la reforestación de zonas afectadas por el incendio de #Navalacruz y te invitamos a apoyar el Proyecto “CO(mpensa)2” de @CruzRojaEsp que contribuirá a la compensación de las emisiones de dióxido de carbono. Súmate al cambio. Juntos sumamos más! pic.twitter.com/jeqViJYabE — Fund Iker Casillas (@FundacionIker) August 25, 2021

Es por eso que una vez extinguido el fuego y tras lamentar las duras consecuencias, Casillas se ha propuesto que esto no vuelva a ocurrir. Por eso, ha juntado sus fuerzas a través de la fundación que lleva su nombre junto a Cruz Roja. Y lo ha hecho con un vídeo en el que promociona este nuevo acuerdo.

Grabado desde la misma localidad abulense, Iker Casillas se dirige a todos con una petición: «El incendio de Navalacruz nos hace tomar conciencia de la importancia de cuidar el medioambiente para que catástrofes como esta no vuelvan a suceder. La Fundación Iker Casillas y Cruz Roja España han creado el Plan “CO(mpensa)2” para reforestar las zonas afectadas. Cualquier ayuda es bienvenida!», dice. Las donaciones se pueden realizar a través de un Bizum al 02725 o en la cuenta corriente ES42 2038 7725 25 6000095554.

¿Cómo pretende hacerlo el exmarido de Sara Carbonero? Reforestando terrenos naturales mediante “el aprovechamiento de la capacidad fotosintética de las plantas para absorber el CO2 de la atmósfera, haciendo que se reduzca así la concentración de esos gases en el aire”, según han especificado.

La tragedia en Navalacruz se desató a través de un accidente de coche. El vehículo empezó a arder en la carretera AV P-415, en la mañana del pasado sábado 14 de agosto entre el pueblo de Iker Casillas y Cepeda de la Mora, tiñendo de llamas la vegetación cercana. Aunque en un primer momento no se desplazó hasta allí, el exportero de la Selección Española apoyó desde la distancia con imágenes y mensajes de apoyo.

No fue hasta unos días después cuando viajó para conocer in situ los daños. Lo cierto es que es curioso que no le pillase allí al grave incendio pues es habitual durante los últimos meses que Casillas pase los fines de semana en Navalacruz. Sin embargo, la coincidencia de que se encontraba de viaje por Alicante. No importa que no haya podido ir antes pues sus vecinos lo justificaban: “Él no ha venido estos días, pero es que no podía hacer nada, tenían que encargarse los bomberos» y «cuando todo pase haremos recuento de las pérdidas y todos intentaremos ayudar a quiénes se hayan visto más afectados, en este pueblo siempre nos ayudamos y estoy segura de que él, de la manera en que pueda, no va a dudar en echar una mano”, dicen testimonios recogidos por ‘Vanitatis’. Así está siendo.