Valentino Rossi ha cambiado los monos de cuero por el bañador verde fosforito y, de momento, no hay trazado en el mundo capaz de competir con las arenas calientes de Ibiza. El ex piloto italiano, icono eterno del motociclismo mundial y eterno Doctore, ha sido fotografiado en una de las playas más exclusivas de la isla pitiusa acompañado de su pareja, Francesca Sofia Novello, y de sus dos hijas: la primogénita Giulietta y la benjamina Gabriella, nacida a principios de este año. Y aunque ya no pisa los circuitos con la regularidad de antes, Valentino sigue sabiendo cómo robar el protagonismo. Esta vez, sin necesidad de casco.

El nueve veces campeón del mundo ha sido captado en su faceta más relajada y hogareña, disfrutando del mar, la brisa mediterránea y la gastronomía patria, en un contexto de vacaciones que, eso sí, llega en un momento agridulce para la familia. Las imágenes, que muestran a Rossi disfrutando de tiempo de calidad con las suyas, coinciden con la noticia del grave accidente sufrido por su hermano Luca Marini durante una prueba en el circuito de Suzuka. El piloto, también enrolado en la élite del motociclismo, ha sufrido una lesión de gravedad que lo mantendrá alejado de la competición por un largo periodo. Todo un mazazo familiar que, sin embargo, no ha impedido que Valentino continúe adelante con su plan de descanso estival.

Valentino Rossi en Ibiza. (Foto: Gtres)

Quizá consciente de que no hay mejor medicina que el tiempo con los tuyos, Rossi se ha refugiado en el calor de su familia en un entorno idílico. Y como no todo va a ser estar a remojo o hacer castillos de arena con las niñas, el italiano se ha animado incluso a ponerse tras los fogones (eso sí, con ayuda profesional). En una fiesta privada organizada por el chef Ramón Guillén, alias Ramonkey, el piloto ha cambiado el acelerador por la espátula para atreverse con una paella. El chef no ha dudado en rendirse a los encantos del campeón: «Gracias por dejarme cocinar para ti y tu gente. Por esa vibra auténtica, por las risas, por los brindis, por ese espíritu libre que se nota en cada mirada y en cada gas», ha escrito emocionado en redes sociales. «Aquí no viniste sólo a comer… Viniste a vivir. Y yo, a cocinar con el corazón», ha añadido.

Con una sonrisa perenne y una naturalidad envidiable, Valentino ha demostrado por qué sigue siendo una figura carismática dentro y fuera del paddock. Hace casi tres años que colgó oficialmente el casco, y aunque sigue vinculado al automovilismo a través del Campeonato Mundial de Resistencia con BMW, es evidente que el italiano está más centrado que nunca en su papel de padre, pareja y hedonista de manual.

Sea como fuere, lo cierto es Ibiza, un clásico entre los clásicos en la agenda de veraneo del famoseo europeo, empieza ya a llenarse de rostros conocidos. Hace apenas unos días, LOOK fue testigo en exclusiva de unas imágenes de Jorge Martín también en la isla. Los pilotos parecen haber encontrado en esta esquina del Mediterráneo su particular spa emocional, aunque en el caso de Valentino no se trate de una escapada de desconexión total: la sombra de Marini y su delicado estado de salud sobrevuela estas jornadas.