El sorprendente recado de Hugo Silva hacia su suplantador en Tinder

A día de hoy, nadie duda de que Hugo Silva es uno de los actores más reconocidos dentro del panorama nacional, y no es para menos. Desde que dio vida a Lucas en Los hombres de Paco, el intérprete ha conseguido consagrarse como una de las grandes estrellas de este país, razón por la que también ha sido considerado uno de los hombres más deseados por las mujeres dentro de nuestras fronteras. Es por ello que, en ocasiones, su perfil ha sido suplantado por otras personas, como ha ocurrido en este último momento.

Ha sido hace escasas horas cuando el emblemático artista ha hecho uso de su cuenta de Twitter para relatar brevemente una anécdota acontecida en los últimos días. Y es que, probablemente alguna amiga le haya pasado una captura de imagen en la que un tal Rafael, de 45 años, hace uso de la imagen de Hugo en la conocida aplicación de Tinder, con el único objetivo de obtener así mas matches y poder ligar con una apariencia distinta a la suya y con intereses como “zapatillas deportivas”, “música en vivo”, “surf” y “fuerzas armadas”. Una coincidencia que ha resultado ser de lo más divertida para Silva, razón por la que ha querido hacer gala de su sentido del humor y hacer caso omiso a la gravedad del asunto al escribir: “Suerte en la vida Rafael” junto a la instantánea en cuestión. Un movimiento que ya cuenta con más de 25 mil “me gusta” en la red social en cuestión, además de un sinfín de comentarios por parte de sus seguidores, quienes se han quedado atónitos por esta gran mentira en una plataforma tan conocida como lo es Tinder.

Suerte en la vida Rafael pic.twitter.com/5EysXP09UB — Hugo Silva (@rastacai) October 18, 2022

Por el momento, no han trascendido más detalles sobre si el actor ha decidido o no actuar por la vía legal para penalizar a la persona encargada de suplantar su identidad. No obstante, todo apunta a que no ha dado mucha importancia a la anécdota, únicamente publicándolo en su perfil de Twitter para también alertar a sus fans de que él no estaba haciendo uso de Tinder, pese a que su primer nombre es casualmente Rafael, y probablemente en honor a su padre, bautizado como Rafael Fernández.

Sea como fuere, lo cierto es que Hugo Silva continúa con su impecable trayectoria profesional, la cual crece como la espuma pese al paso de los años. Con respecto al ámbito sentimental, el artista siempre ha mantenido en un hermético segundo plano todo lo relacionado con el amor, aunque sí ha trascendido que mantiene desde 2017 una relación con Marta Guerras. Por otro lado, también cabe destacar que el intérprete es padre nada más y nada menos que por partida doble, un motivo que le ha dado aún más fuerza para seguir con su carrera laboral pese a que hayan sido tiempos complicados a consecuencia de la llegada del coronavirus.