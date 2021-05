Lunes de novedades en televisión. ‘El Hormiguero’ ya no volverá a ser como antes. El programa de Pablo Motos ha decidido hacer un sensible cambio en su formato. No se trata de ningún relevo de colaboradores ni nada por el estilo pero sí de algo que saltará a la vista. Este lunes estrenan una nueva canción con su respectivo baile y Look conoce todos los detalles.

Uno de los momentos más icónicos de cada día es ver cómo Pablo Motos y el resto del equipo entran en el plató bailando a ritmo de una canción. Desde hacía unos meses lo hacían con el tema ‘Honeypie’ del artista Jawny. Sin embargo, han decidido sustituirla por otra también muy movida: Friday (Dopamine Re-Edit) de Riton x Nightcrawlers. El presentador valenciano y sus colaboradores aparecerán en escena bailando una canción que ya tienen perfectamente ensayada.

¿Qué hay detrás de este cambio de esta banda sonora? Look ha hablado con el programa de Pablo Motos para conocer el secreto y el motivo de esta modificación: «El baile de El Hormiguero es algo muy representativo del programa. Al inicio de cada temporada y cada cierto tiempo cambiamos la música y su coreografía. Comenzar el programa bailando crea un ambiente distinto y divertido para todos», comienzan diciendo.

Hubo un momento clave en el que se dieron cuenta de que debían hacer un giro en este sentido. ¿Cuándo fue? «Cercanos al final de la temporada 15, llevábamos un tiempo pensando en una nueva canción», apuntan. Tomada la decisión, llegó el momento de elegir canción: «Hace unos días durante un ensayo, descubrimos que la canción de moda «Friday» encajaba perfectamente con nuestra actual coreografía. Una canción con el compás perfecto para cerrar la temporada y dar inicio al verano próximamente», finalizan desde el espacio de ‘7 y acción’.

En definitiva, una canción fresca, pegadiza y que permite empezar el programa con buena energía. No todos los rostros que participan en ‘El Hormiguero’ lo podrán bailar ya que todavía se siguen haciendo muchas entrevistas mediante videollamada. Antes de la pandemia era casi una obligación que los invitados movieran su cuerpo con las notas musicales. Ahora, en los tiempos pandémicos que vivimos, los colaboradores muestran a cuentagotas su talento bailando ya que se turnan en sus apariciones semanales para no coincidir tanta gente en plató. Quien puede que lo baile será Tamara Falcó, convertida en noticia recientemente por una supuesta infidelidad de su novio, Íñigo Onieva.

Será este mismo lunes 17 de mayo cuando se estrene, aprovechando la visita de una leyenda de la radio. José Ramón de la Morena se sentará en el plató de ‘El Hormiguero’ tan solo unos días después de convertirse en actualidad al anunciar su retirada de las ondas radiofónicas tras décadas de ilustre trayectoria. Pablo Motos charlará con él sobre su reconocida carrera de más de 40 años de profesión delante de los micrófonos, durante la que ha recibido, entre otros, tres Premios Ondas, una Antena de Oro y el Premio Larra de Periodismo.