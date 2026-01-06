El histórico programa al que renunció Jaime Cantizano y ahora es uno de los mejores de Mediaset

Jaime Cantizano se ha convertido en uno de los rostros más emblemáticos de la pequeña pantalla. Gran parte del público le recuerda por su papel en ¿Dónde estás corazón?, un programa que marcó un antes y un después dentro de la crónica social. El presentador logró mantenerse en lo más alto durante mucho tiempo y cuando este proyecto desapareció comenzó una nueva etapa. Se pasó a la radio y ha cosechado grandes éxitos, por eso rechazó una importante propuesta: conducir First Dates.

En estos momentos, Jaime Cantizano está centrado en Por fin, un espacio radiofónico que se emite en Onda Cero. No es la primera vez que trabaja en este medio y ha demostrado tener una gran soltura, de ahí que no se sintiese atraído por la oferta que le hizo una famosa productora. «Después de mi etapa en Antena 3, empecé a hacer un morning show en Cadena Dial y de pronto Warner (productora de First Dates) me ofreció presentar un programa que ahora todos conocéis. Un programa en el que gente desconocida se sienta en un restaurante ante unas cámaras ocultas y tenían que congeniar o no», ha declarado durante su última entrevista.

Carlos Sobera en el aniversario del programa ‘First Dates’. (Foto: Gtres)

Como todo el mundo sabe, First Dates está en manos de Carlos Sobera, quien ha convertido este concurso en uno de los más exitosos de Mediaset. Tanto es así que el grupo ha probado nuevas fórmulas y ha emitido ediciones temáticas por San Valentín, por Navidad e incluso ha invitado a famosos en algunas temporadas. Ahora nadie es capaz de imaginar este juego sin su maestro de ceremonias, pero ¿qué hubiera pasado si Cantizano hubiese firmado el contrato?

¿Por qué rechazó ‘First Dates’?

Jaime Cantizano hizo una gran apuesta al focalizar sus esfuerzos en crecer dentro del mundo de la radio y ha conseguido convertirse en un ejemplo para muchos compañeros. Por ese motivo, no se ha arrepiente de haber dicho «no» a First Dates, de hecho, tenía un buen motivo: su agenda estaba completa y no estaba dispuesto a trabajar desde la madrugada al anochecer.

Durante una entrevista publicada por David Saiz en Informalia, Cantizano da explicaciones sobre esto y afirma: «Yo acababa de firmar el morning de Cadena Dial, que suponía que yo me levantaba a las 05.00 de la mañana y terminaba a las 14.00, y si aceptaba aquello tenía que estar trabajando hasta las 00.00 o 01.00. Como tampoco lo vi muy claro, porque era un proyecto, seguí apostando por la radio».

Jaime Cantizano en un evento. (Foto: Gtres)

Si tenemos en cuenta sus palabras, podemos decir que Carlos Sobera es consciente de que Warner contactó con Cantizano y le tentó para Firts Dates. Según cuenta el protagonista de esta noticia, en alguna ocasión se han encontrado y han hablado del tema. «Alguna que otra vez le he dicho a Sobera: Oye, estabilidad tienes. Pero, para mí no es haber perdido un tren, sino es haber tomado un camino, porque soy fundamentalmente cabezota».

TVE, el otro proyecto de Cantizano

Después de su éxito en Antena 3, Cantizano estuvo un tiempo apartado de la pequeña pantalla, como decimos, intentando avanzar posiciones dentro de la radio. Y, cuando ya estaba asentado, le llamaron de TVE para ofrecerle las mañanas. El programa, Mañaneros, actualmente está presentado por Adela González y por Javier Ruiz, pero no lo iniciaron ellos.

«¿Cómo iba a rechazar las mañanas de Televisión Española? También era una especie de prueba personal. Después de tanto tiempo sin hacer televisión, quería saber cómo de engrasada estaba mi maquinaria». Con el tiempo, modificó su hoja de ruta y regresó a los estudios radiofónicos.