La historia jamás contada del pendiente de oro que perdió Lola Flores en el escenario

Fue en el año 1977 cuando Lola Flores protagonizó una de las escenas más recordadas de su trayectoria sobre los escenarios. La intérprete de A tu vera se encontraba actuando en el programa ¡Esta noche, fiesta!, presentado por José María Íñigo, cuando, de repente, interrumpió su espectáculo al darse cuenta de que había perdido uno de los pendientes de oro que llevaba puestos. «Perdón, se me ha caído un pendiente de oro […] Se ha caído por ahí. Ustedes me lo vais a devolver porque mi trabajito me costó. Muchas gracias de todo corazón, pero el pendiente, Íñigo, no lo quiero perder, eh, por favor», comentaba visiblemente angustiada con el público que había presente en el mítico Florido Park de Madrid.

Han pasado casi cinco décadas de este histórico momento y durante años nadie supo quien fue la persona que recuperó la joya. Pero ahora, ha sido Lolita, la hija de la Faraona, la que ha sacado a la luz, en una reciente entrevista en Late Xou, la desconocida historia que hay detrás de esta sonada escena: «De todo esto yo me he enterado hace cinco o seis años», comenzaba a decir.

🚨🚨🚨🚨🚨🚨 𝗛𝗜𝗦𝗧𝗢𝗥𝗜𝗔 𝗗𝗘 𝗘𝗦𝗣𝗔𝗡̃𝗔 en #LateXou 👇🏻

¿Qué pasó con el pendiente que perdió Lola Flores? 🚨🚨🚨🚨🚨🚨 pic.twitter.com/dpL8kpw4eX — La 2 (@la2_tve) November 5, 2024

El pendiente de mi madre cae en los pies de una señora. Esta señora, como mi madre estaba cantando, coge el pendiente, se lo pone en la mano, llama a un camarero y se lo da […] Esta mujer era Mila, la mujer de Enrique Martín Garea, primer mánager de Julio Iglesias, que resulta que es la bisabuela de mis nietos», explicaba ante la atenta mirada de Marc Giró.

«Esta señora, con su marido Enrique Martín Garea, tiene varios hijos. Entre ellos mi consuegra Sonsoles, la madre de mi yerno, Gonzalo», proseguía. Para concluir esta llamativa y especial historia, Lolita comentaba con orgullo, que de forma inesperada, «resulta que sus nietos son bisnietos de Lola Flores y de Mila», la mujer de Enrique Martín Garea que encontró el pendiente de su madre aquella noche en el Florida Park. Sin duda, se trata de una historia cuya joya protagonista terminó conectando a ambas familias en un futuro.

El valor de la joyas

Rappel, vidente y amigo de la artista jerezana, compartió desde el plató del programa Hormigas Blancas que para Lola todas las joyas tenían un importante valor, ya que simbolizaban «su esfuerzo por prosperar en la vida». De hecho, recalcó que en aquella época las artistas invertían más dinero en joyas que en pisos, y un claro ejemplo de ello es el de la intérprete mencionada.