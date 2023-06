Suenan campanas de boda. El próximo sábado, 3 de junio, Matías Prats Jr. y su novia, Claudia Collado vivirán el que será uno de los días más felices de su vida. Se desplazarán, junto al resto de los asistentes de su boda hasta Cataluña, tierra natal de la periodista, que es donde tendrá lugar la gran celebración.

Después de varios años juntos, teniendo como base principal en su romance, la pareja se dará el ‘sí, quiero’, tal y como adelantó ¡Hola!. Comparten la misma pasión: la comunicación. Y es que, Collado también es periodista. Estudió periodismo en la Facultad de Comunicación de la Universidad Ramón Llull de Barcelona y complementó su formación con el máster de Televisión Española en la Universidad Rey Juan Carlos.

Sus primeros pasos fueron en la delegación de Informativos Telecinco en Cataluña, pero no solo eso porque ha pasado por las redacciones de Televisión Española, Antena 3 y laSexta y, desde enero de 2022, trabaja en El programa de Ana Rosa como reportera experta en política. Por su parte, el hijo del presentador de noticias de Antena 3, Joaquín Prat, ha seguido los mismos pasos que su progenitor.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Matías Prats (@matias_pratsjr)

Actualmente, Matías Prats Jr. presenta la sección de deportes de los Informativos Telecinco, cadena que, precisamente, es la competencia de su padre.

Aventurero

Poco o nada es lo que se sabe del presentador, ya que la privacidad es algo que lleva a rajatabla. Sin embargo, a través de su perfil de Instagram, donde reúne una discreta cifra de poco más de seis mil seguidores se puede conocer un poco más del comunicador. En el feed de la mencionada red social se puede ver que le gusta viajar. En algunas de sus instantáneas ha inmortalizado momentos como el que vivió cuando viajó a Perú, el pasado mes de junio.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Matías Prats (@matias_pratsjr)

Es familiar y, aunque su vida sea hermética, ha dejado claro que le gusta estar rodeado de los suyos. «Un respeto para un leyenda», escribe en un post en el que aparece junto a su padre, ambos de lo más sonrientes mirando al objetivo de la cámara.

Su discreta historia de amor

Llama especial atención que ni él ni Claudia Collado comparten contenido juntos. Pero, hace unas semanas, Matías Prats Jr. se mostró de lo más emocionado al hablar de la que será su futura mujer. A principios del mes de mayo, presentó, por segundo año consecutivo, los Premios Telva a la Solidaridad, enclave en el que tuvo unas bonitas palabras para su pareja.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por colladoclaudia (@colladoclaudia)

«Me he involucrado en la boda. En lo que más empeño he puesto ha sido en el menú. El día de mi boda quiero comer bien. De la ceremonia, el banquete, de los invitados, creo que mi mujer no debe tener mucha queja de mí. He arrimado el hombro todo lo que he podido», contó, dando así detalles sobre cómo será el gran día. En cuando a si los nervios se estaban apoderando de él, Matías Prats Jr indicó que «no soy un tipo que se pone nervioso, pero oye, ese día… no me he casado nunca. Espero poder decir las palabras en el altar en condiciones, no tropezarme y salir airoso, pero sí que estaré nervioso».

No quiso dejar pasar la oportunidad de hablar sobre si le gustaría o no ser padre. «A mí me gustaría. Lo he dicho mil veces. Claudia luego se enfada y me dice ‘pero deja de decir que quieres ser padre’. Y la digo que quiero ser padre, qué le voy a hacer. Ojalá la cosa funcione y vaya de maravilla porque me encantaría ser padre pronto, pero eso no se elige. Ella claro que quiere ser madre, pero no quiere que lo diga a los cuatro vientos, pero lo dice en tono de broma. Estamos muy bien. Yo estoy muy enamorado de ella. La quiero mucho. Estoy deseando casarme con ella y que llegue el día. Sobre todo para que llegue el día y no se escape por si se arrepiente», explicó semanas antes a la boda.