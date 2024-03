Helena Resano recibe el alta hospitalaria: «Me toca parar y recuperarme bien»

Helena Resano ha confirmado que ha recibido el alta hospitalaria. La periodista causó preocupación al publicar junto a una fotografía en la que confesaba que llevaba ingresada en un hospital desde lunes 11 de marzo. «El domingo estaba preparando la semana, llena de compromisos, cursos y grabaciones que eran todo un reto. Pero la vida, tu cuerpo, tiene otros planes», confesó en su perfil de Instagram. Tras varios días en el hospital, ha sido la propia presentadora de laSexta Noticias quien ha anunciado que ya deja de estar ingresada y se va a casa.

«Me voy a casa, con todo un plan por delante para recuperarme al 100%. Me toca parar, recuperarme bien, y coger fuerzas para ser la de siempre», ha escrito Helena en sus redes sociales, junto a una fotografía en la que se le puede ver con una vía puesta en su brazo. «Me toca parar, recuperarme bien, y coger fuerzas para ser la de siempre, y tomar nota mental de esto, de todo, del cariño de la gente. Estoy abrumada por todos vuestros mensajes. Tengo miles sin responder, llamadas de teléfono sin devolver. Toca también tomar nota del aviso del cuerpo. Te he oído», ha añadido.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Helena Resano (@helenaresano)



Asimismo, Helena ha querido agradecer el cariño que ha recibido estos días tan complicados. «Gracias enormes a todos los que me han cuidado estos días, a los médicos, sanitarios, celadores… Se acercaban a mi habitación para preguntar cómo iba. Me sonreían en cada prueba… Gracias a mi familia, a mis amigos que han venido al hospital cada día a sacarme una sonrisa y a empujarme, a sostenerme. En unos días espero estar dando ya guerra», ha finalizado, al mismo tiempo que ha confirmado que espera volver a ponerse delante de las cámaras en muy poco tiempo.

El jueves 14 de marzo, la periodista confirmó que llevaba ingresada desde el lunes 11, tras varios días notando síntomas a los que inicialmente no dio importancia. Sin embargo, al día siguiente, las señales se extendieron por encima de la cintura y el lado derecho, lo que la llevó rápidamente al hospital, donde permaneció mientras los médicos, a quienes mostró su eterna gratitud, le realizaban pruebas.

Helena Resano, uno de los rostros de ‘La Sexta’ / Gtres.

Aunque Elena ha mantenido su vida personal al margen del foco mediático, no dudó en compartir públicamente con sus seguidores cuando enfrentó este problema de salud: «Nunca sabes hasta dónde debes contar lo que te pasa. En este caso, he tenido que hacerlo por razones ajenas a mí. Había compromisos profesionales que iban más allá de mi responsabilidad y que afectaban a más gente. Así que decidí colgar esa foto en IG que ha desatado el aluvión de noticias… Seguramente sea un aviso, un recordatorio, de que tengo que tomarme las cosas con más calma, que no soy ‘superwoman’, que no tengo por qué llegar a todo. Y que, si no llego, no pasa nada», expresaba en una entrevista para Infolibre.