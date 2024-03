Helena Resano habla desde el hospital: «Mi lado izquierdo se durmió de cintura para abajo»

Helena Resano está haciendo frente a un delicado problema de salud. Esta semana, la periodista sembró la preocupación después de publicar junto a una fotografía que llevaba ingresada en un hospital desde el lunes. «El domingo estaba preparando la semana. Llena de compromisos, cursos y grabaciones que eran todo un reto. Pero la vida, tu cuerpo, tiene otros planes», confesó en su perfil de Instagram. Tras varios días repletos de especulaciones, ha sido la propia presentadora de laSexta Noticias quien ha desvelado qué le ha sucedido y cómo se encuentra.

«Más o menos es lo que me ha ocurrido. El domingo, de repente, mi lado izquierdo se durmió, de cintura para abajo. Pensé que era un pinzamiento, una más de las que me suele jugar mi espalda. Mi plan era el de siempre: estirar, un poco de descanso, calor local, relajante muscular y el lunes como nueva. No fue así», ha comenzado diciendo en un texto para Infolibre.

Helena Resano, en el hospital. / Gtres.

A pesar de haberse sometido durante todos estos días a distintas pruebas, Helena ha confirmado que los médicos aún no han dado con lo que tiene: «El lunes, a primera hora, vine al hospital. Pensando que me darían algo más potente para el pinzamiento, que la pierna despertaría y que tenía que pedir cita cuanto antes para mi fisio, con Álvaro. Pero ya no salí. Los discos lumbares no eran los que me estaban paralizando esa parte del cuerpo. La parálisis subía de hecho hacia arriba y empezaba a afectar a la otra pierna», ha continuado expresando.

«Las pruebas han continuado, algunas más agradables que otras. Y sigo sin respuesta, sin diagnóstico. Seguramente lo más desesperante para los médicos que no han dejado de buscar respuestas. Pero, al menos, encontrando el camino de la recuperación. La pierna ahí sigue, sin querer despertar. Ya le he dicho que nos quedan muchos bailes que disfrutar, muchas caminatas que hacer. Y que o se pone las pilas o se las pongo yo. Y ahí estamos negociando. Con el rehabilitador, la pierna y yo. A testaruda no me gana», ha añadido.

Elena siempre ha optado por mantener al margen del foco mediático su vida personal, pero cuando llegó este problema de salud a su vida, no dudó en abrirse públicamente con sus seguidores: «Nunca sabes hasta dónde debes contar lo que te pasa. En este caso, he tenido que hacerlo por razones ajenas a mí. Había compromisos profesionales que iban más allá de mi responsabilidad y que afectaban a más gente. Así que decidí colgar esa foto en IG que ha desatado el aluvión de noticias», ha manifestado.

Antes de finalizar su mensaje, Helena ha querido mandar un mensaje de agradecimiento por todo el apoyo que está recibiendo en estos momentos tan complicados de su vida: «Tengo el móvil lleno de mensajes. Y agradezco infinito todo el cariño. Lo mío ha sido un susto, se ha quedado en eso. Y seguramente sea un aviso, un recordatorio, de que tengo que tomarme las cosas con más calma, que no soy ‘superwoman’, que no tengo por qué llegar a todo. Y que, si no llego, no pasa nada», ha dicho, asegurando que disfruta mucho con su profesión y que va a continuar haciéndolo.