Harry y Meghan planean la producción de nueva película y serie en Netflix

Tras dejar sus deberes con la Familia Real británica y mudarse a Estados Unidos, el príncipe Enrique y su esposa, Meghan Markle, buscaron su independencia en todos los sentidos, incluída su faceta laboral. Los duques de Sussex encontraron en el entretenimiento un nicho al que sacar partido de la mano de Archewell Productions, su propia productora, y de Netflix. Tras el documental Harry y Meghan, lanzado en diciembre de 2022, y la docuserie Heart of Invictius, en asociación con The Invictus Games Foundation, que vio la luz el pasado mes de agosto; ahora la pareja se estaría preparando para la producción de una película y otros dos proyectos «sin guión».

Ha sido The Times, después de unas declaraciones de la directora de contenido del gigante rojo, Bela Bajaria, quien, este jueves, ha desvelado dicha información. «Bajaria dijo en un evento promocional de Netflix en Hollywood, que los Sussex estaban trabajando en un par de cosas sin guión, que se cree que son documentales, además de en una película y una serie que se encuentran en desarrollo muy temprano», reza la publicación.

Harry y Meghan Markle en Düsseldorf / Gtres

Por el momento, se desconocen los detalles específicos del tipo de contenido que Enrique y Meghan se traerían entre manos. No obstante, todo apunta a que, al menos la cinta, sería la adaptación de la novela Meet Me At The Lake, escrita por Carley Fortune, cuyos derechos adquirió la pareja el pasado verano. El bestseller narra el romance de Will y Fern, dos jóvenes que se conocen en la veintena y se enamoran rápidamente. Sin embargo, cuando planean encontrarse un año después, Will nunca aparece, dejando a Fern con el corazón roto. Una década después, la mujer se da cuenta de que la historia entre ambos no ha llegado a su fin.

«Estoy encantada de confirmar que me estoy asociando con las producciones de Netflix y Archewell en la adaptación de Meet me at the lake. La historia de amor de Will y Fern es muy importante para mi corazón, y no puedo imaginar una asociación más perfecta. Escribir este libro fue un tremendo desafío personal, y verlo reconocido de esta manera es realmente increíble», dijo, muy emocionada, la autora del libro acerca de su alianza con el príncipe Harry y su esposa.