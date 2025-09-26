Pablo Garna dice adiós a la vida más mundana para entrar en el seminario. El influencer andaluz desveló el último día del pasado agosto que, no solo echaría el cierre a sus redes sociales -donde acumula casi ochocientos mil seguidores-, sino que se entregaría plenamente a Dios. El de Granada contó así que próximamente entraría en el seminario para, en unos años, ordenarse a sacerdote. Una noticia que no solo sacudió a su entorno más cercano y a su grupo de amigos católicos -que le han hecho una despedida por todo lo alto-, sino a todos sus followers, que han seguido sus pasos desde que en 2021 diera el boom en el universo 2.0 gracias a Sofía Ellar.

Precisamente, a escasos días de ingresar en el seminario, donde se formará para ser religioso, Garna ha reunido a sus amigos en el Parque del Retiro de Madrid antes de dar paso a una vida contemplativa.

Misa, carrera y hamburguesas

Casi cien personas se han reunido en el céntrico parque de Madrid para despedir a Pablo Garna antes de entrar en el seminario entre sus amigos de Hakuna y sacerdotes -entre ellos José Pedro Manglano, el sacerdote que lidera el movimiento religioso al que ha pertenecido el influencer en los últimos años-. Precisamente han sido sus íntimos los que han compartido imágenes de esta celebración. Bajo el título «Solo Dios Basta» -una frase de Santa Teresa de Ávila-, el de Granada ha organizado un plan para sus más allegados antes de comenzar su formación religiosa.

El plan de Pablo Garna para despedir a sus amigos antes de entrar en el seminario. (FOTOS: REDES SOCIALES)

Ignacio Serrano -que se citó con LOOK hace solo unas semanas para hablar sobre el fenómeno Hakuna-, o Sofía Ellar -la artista que le dio a conocer públicamente cuando Garna protagonizó varios de sus videoclips-, han sido los encargados de descubrir en redes esta despedida a Pablo. En primer lugar, y como no podía ser de otra manera, se ha celebrado una misa en una iglesia próxima al Retiro y a la que Pablo ha acudido en varias ocasiones para adorar al Santísimo. Tras la celebración de la Eucaristía, el futuro sacerdote -si Dios lo quiere así, tal y como ha reiterado el andaluz desde que anunciara su radical cambio de vida-, ha animado a sus amigos a participar en una carrera.

Tal y como muestran las redes de Serrano, casi cien personas han querido despedir al todavía influencer. Tras la carrera, Garna ha organizado una cena con hamburguesas de una conocida cadena de comida rápida para poner la guinda del pastel. «Hoy tocaba plan para despedirnos de nuestro Pablete. Después de misa tocaba carrerita por el retiro. Y luego hamburguesa, como no podía ser de otra forma. Te queremos y te rezamos, amigo. A tope», ha escrito Ignacio Serrano.

Ignacio Serrano y Sofía Ellar no han querido perderse la despedida. (FOTOS: REDES SOCIALES)

Sofía Ellar ha aprovechado la ocasión también para publicar en sus redes cómo ha sido esta gran celebración junto a una imágen con Pablo. «Te quiero», ha escrito la artista, que forma parte del círculo más cercano del futuro seminarista.

Para esta ocasión tan especial, el protagonista de la tarde ha lucido una camiseta cuanto menos significativa. «Solo Dios Basta», reza el mensaje de su prenda que también ha llevado su hermano, Álvaro García, que promete ser su sucesor en redes.