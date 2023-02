Hallan muerto a un reconocido actor de la serie ‘Hollywood Heights’

Cody Longo, el actor y cantante estadounidense que dio vida a Eddie Duran en la serie Hollywood Heights, ha fallecido a los 34 años de edad en Austin, en Texas. Según ha informado TMZ, el joven fue hallado sin vida el pasado miércoles en su domicilio después de que su mujer, Stephanie Clark, alertara a la policía de la localidad de que algo no iba bien tras varios intentos de ponerse en contacto con el actor.

«Cody era todo nuestro mundo. Los niños y yo estamos destrozados y más que devastados. Fue un padre increíble y el mejor marido. Todo nuestro mundo está destrozado. Siempre y para siempre te echaremos de menos y te querremos», ha expresado su Clark en un sentido comunicado a través de sus redes sociales. El matrimonio tenía tres hijos en común: una niña de 7 años y dos niños, de 5 y un año.

A sus palabras se han sumado y casi de inmediato, las de su agente, Alex Gittelson: «Cody fue un amigo muy querido durante una década, antes de ser mi cliente. Se me rompe el corazón por su hermosa familia. Se estaba tomando un descanso de la interpretación para perseguir una carrera musical y pasar más tiempo con su familia en Nashville, pero estábamos habitualmente en contacto y estaba muy emocionado por volver a actuar este año. Cody era una persona muy leal, cariñosa y talentosa, y se le echará mucho de menos».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Cody Longo (@codylongocrew)

Si bien no han trascendido, de momento, los motivos de su fallecimiento, todo parece apuntar a los problemas con la bebida y las drogas que el intérprete de Days of Our Lives o For The Love Of Money arrastraba desde hacía varios años. Tanto es así, que en el año 2020, el actor fue detenido por violencia doméstica bajo los efectos del alcohol tras una discusión con su esposa. Asimismo, en 2013 Longo fue igualmente arrestado por conducir ebrio, lo que hizo que tuviera que asistir hasta a una decena de reuniones de Alcohólicos anónimos para evitar la prisión. En el momento de su detención, su mánager publicó un comunicado sobre el incidente: «Este fue un desafortunado malentendido. Cody lo ha tomado muy en serio porque su foco está en su carrera en la actuación y la música. Él tiene un excelente equipo a su alrededor con quienes estuvo durante toda la noche y nosotros tomaremos las acciones legales necesarias para aclarar esta situación».

Cody Longo también se declaró culpable de un cargo de agresión menor en 2021, después de haber sido acusado de agresión sexual a una niña de 9 años.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Cody Longo (@codylongocrew)

Actualmente, el actor estaba trabajando en la producción de la película del director David Moreton, ¿Quieres morir en indio? y otros proyectos que tienen que ver con la industria musical. Sin embargo, y más allá de Hollywood Heights, también se le reconoce por sus trabajos en cintas como Bring It On: Fight to the Finish, Ball Don’t Lie, Not Today o Piranha 3-D, la película estadounidense de comedia y terror en 3D y el segundo remake de la película Piraña de 1978, donde interpretó a Todd Dupree; así como por sus papeles en las series Medium, Three Rivers, Brothers & Sisters.