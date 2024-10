Los gustos culinarios de Bill Gates: de perritos calientes a batidos saludables

Tiene 68 años y puede estar seguro de que pasará a la historia como uno de los empresarios más importantes de los últimos tiempos. Bill Gates fundó Microsoft junto a su amigo Paul Allen, a quien conocía desde la infancia. Su negocio fue un éxito rotundo. Forbes estima su fortuna en 133.600 millones de dólares y lo mejor de todo es que el estadounidense no deja de crecer. Ahora está inmerso en un nuevo proyecto y para dar publicidad al mismo ha protagonizado una campaña muy curiosa.

Bill Gates ha recorrido las calles de Nueva York desde un punto de vista muy diferente. No ha entrado en tiendas de lujo ni se ha parado a comer en restaurantes de alta gama. Ha invertido su tiempo en visitar diferentes puestos de comida callejera. Hay que hacer una mención especial a un vendedor de perritos calientes que ha conquistado al empresario.

Bill Gates en Nueva York. (Foto: Gtres)

Bill Gates ha disfrutado al máximo de esta opción que es tan popular en América. No ha escatimado y ha optado por el menú completo. Muchos de sus seguidores se han mostrado sorprendidos. Siempre se ha dicho que detrás del empresario se esconde una persona completamente normal, pero ahora lo ha demostrado con hechos.

Los batidos de Nueva York

El creador de Microsoft no se ha limitado a degustar únicamente los perritos calientes, también ha probado los batidos saludables. Ha invertido un tiempo en hablar con un vendedor que le ha explicado el proceso. El millonario se ha decantado por una receta compuesto por frutos rojos. «Hablamos sobre cómo nutrir el mundo y asegurarnos de que los niños reciben los nutrientes que necesitan para crecer y prosperar», ha declarado el autor del batido.

Bill Gates en un evento. (Foto: Gtres)

Pero, ¿por qué ha hecho todo esto? Se encuentra promocionando un programa que lleva por nombre Netflix, What’s Next? the Future with Bill Gates. El formato es muy original y tiene dos objetivos. Por un lado pretenden dar una imagen de Bill Gates más cercana y amable y por el otro divulgar un tipo de contenido que puede venir muy bien para la sociedad.

El recorrido culinario que ha hecho el empresario por Nueva York ha mostrado una faceta desconocida hasta la fecha. También hay que tener en cuenta que su imagen ya era buena de por sí, pues ha conseguido sacar un gran provecho de la fortuna que ha acumulado gracias a Microsoft.