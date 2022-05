Irma Soriano ha logrado acaparar gran parte de los titulares de la prensa nacional a raíz de las reveladoras confesiones que realizó durante su entrevista en Sábado Deluxe. Fue el pasado 28 de mayo cuando la célebre periodista se sentó en el programa de Telecinco dispuesta a sorprender a la audiencia con un relato estremecedor que ha dejado impactados a propios y extraños.

Tras reconocer que aún sigue esperando la oportunidad de regresar a la televisión y confesar que todos los días “visualiza” un programa para ella, la presentadora narró, con todo detalle, un impactante episodio que vivió hace relativamente poco. Así, comenzó su intervención reconociendo que ha estado al borde de la muerte tras ser electrocutada: “Como se está peor es estando en casa, lo que hay que hacer es trabajar”, empezó diciendo, sembrando la curiosidad de Jorge Javier Vázquez y los colaboradores presentes.

Prosiguió su relato explicando que el incidente ocurrió en su domicilio después de que un alargador enchufado a la corriente cayese, por accidente, a la piscina, mientras ella estaba dentro de la misma y su marido limpiaba la parte exterior. Tal y como ella misma confesó, en ese preciso momento su esposo la avisó de que sacara el alargador de la piscina, pero ella estaba tan bloqueada que ni siquiera pudo hacerlo bien. Un accidente que afortunadamente no llegó a terminar en tragedia: “Me bloqueé, no podía pensar. Noté como un calambre por todo el cuerpo”, aseguró visiblemente atemorizada.

“Hay muchísimas personas que mueren por accidentes domésticos. Pensé que ese era mi último momento, que me quedaba allí metida en la piscina electrocutada y lo vi tan cerca que me dije que no me quería ir”. Con estas contundentes palabras, la periodista informó de la pesadilla que casi le cuesta la vida, de no ser por que finalmente logró salir del agua. “Salí cuando pude, pero me tuve que tapar con muchas mantas”, añadió.

Del mismo modo, la presentadora contó que, pese a lo sucedido, ella siempre tiene especial cuidado con los aparatos enchufados a la corriente eléctrica, ya que hace unos años, un jardinero de su urbanización falleció electrocutado. En el momento del accidente ella solo podía pensar que estaba ante su final, pero nada más lejos de la realidad: “Hay momentos en los que no tienes ganas de levantarte de la cama y piensas ‘qué cansada estoy’, pero en ese momento pensaba que no quería irme. Quería huir de eso porque sabía que me podía costar la vida”, dijo emocionada.

De este suceso ya había informado con anterioridad en sus redes sociales, donde publicó un vídeo en el que, todavía impactada por lo ocurrido, se armó de valor para explicar detalladamente lo sucedido. Lo hizo visiblemente nerviosa y sin poder contener las lágrimas a causa del trauma que le provocó lo vivido en su propio domicilio: “Ha quedado en un gran susto que me paralizó y a la vez le daba todo el sentido a mis ganas de vivir, a la alegría de vivir. La vida se puede perder en un segundo, pero nadie muere la víspera. Cuidaros mucho”, escribió en su post.