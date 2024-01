Malena Gracia no está pasando el mejor momento de su vida. Al igual que a miles de personas, a la artista le ha pillado por sorpresa el fallecimiento de uno de los amores de su vida, Paco Arévalo. Ambos mantuvieron una fugaz relación, que atravesó las fronteras de la amistad. Con el objetivo de darle al que fue su novio el último adiós, la vedette acudió el pasado jueves al tanatorio y fue expulsada por la familia del humorista. A pesar de ello, este no ha sido el único momento amargo que la vedette ha tenido que afrontar en su vida.

Malena Gracia expulsada del Tanatorio de Arévalo/ Gtres

Los dos abortos que marcaron su vida

Durante una de sus entrevistas en La Caja, Malena Gracia confesó que tuvo que abortar hasta dos veces, durante los primeros años de su adolescencia. En el primer caso, a los 18 años y con un embarazo de casi cuatro meses, estaba saliendo con un chico inmaduro, y no se sentía lista para ser madre. En la segunda ocasión, estuvo involucrada con un hombre mayor y poderoso, cuyo nombre prefirió mantener en privado. Argumentó que no quería ser vista como una mujer que tenía un hijo para depender de alguien, y no quería que su hijo careciera del amor de su padre. A pesar de su deseo de ser madre, defendió sus decisiones de abortar y afirmó que solo concibe la maternidad estando en una relación comprometida.

Malena Gracia en un evento/ Gtres

Sufrió abusos por parte de una de sus parejas

Tras estos duros acontecimientos, Malena Gracia mantuvo una relación durante más de siete años con un hombre que la maltrataba física y psicológicamente y que terminó encarcelado en Miami por temas relacionados con narcotráfico. “Durante muchos años estuve sufriendo palizas, mucho maltrato, me decía que no valía para nada… A pesar de todo, yo le seguía queriendo, porque estaba muy enamorada de él. Un día me pegó muy fuerte y me dejó la cara horrible”, confesó en el programa de Telecinco. La artista nunca llegó a denunciarle por miedo a las amenazas que este le lanzaba: “me decía que si le denunciaba, yo no iba a vivir para contarlo”, declaró la vedette entre lágrimas.

Una traición con cámara oculta

En 2004, Malena Gracia, Sonia Monroy y Nuria Bermúdez cayeron en una trampa mientras se investigaba la prostitución de alto nivel. Un supuesto cliente que resultó ser un periodista contactó a la empresaria María de Mora, grabando en secreto a tres mujeres vinculadas a una agencia de acompañantes famosa. En las imágenes se mostraba cómo les ofrecían 20 millones de pesetas (120.000 euros) por dos noches de cena y compañía, identificando a Nuria, Sonia y Malena. En entrevistas posteriores, las tres negaron su participación y culparon a María de Mora por la situación.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Malena Gracia (@malenagracia)

«Yo no me he dedicado nunca a esto, que yo soy artista, que vivo de mi teatro, de mis trabajos, entonces estoy ya un poco cansada de que siempre se nos ponga el mismo ‘San Benito’ a las mismas. Una cosa es que yo haya ido eventualmente a una cena porque me ha dado la gana, he sido una persona que no ha estado casada, no he tenido hijos, y he hecho lo que me ha dado la gana”, confesaba la artista en el Deluxe, desmintiendo todo lo que se había especulado sobre su persona.

Los problemas económicos de Malena Gracia

El fallecimiento de su madre marcó un quiebre significativo en la vida de la cantante. En una entrevista con Lecturas, compartió las dificultades financieras que enfrentaba en aquel entonces. Su situación más desgarradora fue no poder costear una corona de flores para el funeral de su madre debido a la crisis económica que atravesaba. “Hace tiempo les compré una casa y estaba pagando su hipoteca y la mía, pero al bajar el trabajo ha sido horroroso. Tengo infinidad de deudas que afrontar”, confesó en el citado medio. «Los últimos años han sido difíciles por la crisis, el trabajo disminuyó mucho…», dijo a Jorge Javier Vázquez en Sábado Deluxe. Tras esta situación económica tan delicada, decidió poner en venta su espectacular adosado de 390 metros cuadrados distribuidos en cuatro plantas.