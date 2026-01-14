Gonzalo Miró (44 años) comienza el 2026 en uno de sus mejores momentos. La vida le sonríe en todos los aspectos, tanto en su parte personal al lado de Noelia Velasco, con la que lleva seis años de discreta relación, como en el profesional -ya que triunfa en la pequeña pantalla de la mano de Marta Flich presentando el vespertino de la cadena pública-. El hijo de Pilar Miró, que falleció en 1997 cuando el comunicador tenía tan solo 16 años, ha encontrado su camino en los medios y al lado de la modelo, de la que no ha hablado nunca públicamente.

Así es Noelia Velasco, su discreta novia

Pese a sus relaciones públicas, Gonzalo Miró en estos más de cinco años, ha evitado a toda costa referirse públicamente a la azafata de Moto GP -que tuvo una relación con el piloto Álvaro Bautista-, con la que ha encontrado la estabilidad sentimental. Aunque durante todos estos años a penas han trascendido imágenes de la pareja, este comienzo de año trae unas fotografías del presentador y de la modelo que demuestra que su relación va viento en popa y que da cuenta de cómo viven su historia de amor al margen de los focos.

Gonzalo Miró junto a Noelia Velasco. (Foto: Gtres)

Fue a finales del 2018 cuando se destapó que Miró había encontrado de nuevo el amor en Noelia Velasco, una modelo de 35 años de Talavera de la Reina que se define como «una apasionada de la lectura, de los deportes, de los karts, de un día de cañas y de viajar». Eso sí, el presentador nunca ha hecho referencia a la maniquí y solo se ha limitado a decir -desde que empezaron- que no está entre sus planes pasar por el altar. «No todo en la vida es ponerse un anillo, también puede uno comprometerse sin estar casado. Hay muchas cosas más en las relaciones que boda e hijos», confesó el comunicador.

Gonzalo Miró y Noelia Velasco en un evento. (Foto: Gtres)

Ahora, la revista Lecturas ha sacado en su último número unas reveladoras imágenes de la pareja en las que aparecen en actitud cómplice y de lo más enamorados tras una tarde de compras. En esta cita, Gonzalo y Noelia han sido captados saliendo de la casa del presentador -una residencia ubicada en el barrio de Pozuelo de Alarcón- en dirección a un restaurante cercano a su domicilio. Una prueba que da cuenta que hacen una vida conjunta junto a sus dos mascotas.

Las parejas conocidas de Gonzalo Miró

Desde hace seis años que Miró comparte su vida con Noelia, la mujer con la que ha encontrado la estabilidad tras otras relaciones fallidas. Esta no es la primera vez que se hace pública una relación pública del presentador. La primera de ellas fue con Natalia Verbeke, con la llegó a posar en una alfombra roja -aunque no estuvieron más de un año y medio juntos-. Tras poner punto y final con la actriz, durante cuatro años protagonizó una historia de amor con Eugenia Martínez de Irujo, con la que tuvo un idilio a distancia. Posteriormente, y antes de comer a la azafata de Moto GP, el hijo de Pilar Miró estuvo saliendo con dos de las cantantes más reconocidas del pop español: Amaia Montero -con la que tiene una gran amistad- y Malú.