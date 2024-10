La gran celebración de Rafa Nadal 10 días después de su retirada del tenis

Rafa Nadal celebra una gran fecha en su vida mientras transcurren los días de la cuenta atrás a su último partido tras anunciar su retirada del tenis profesional. Un adiós que pone un punto y final de oro a la una brillante carrera imparable desde que era un niño. En paralelo a su trayectoria deportiva está su gran logro personal, que también le ha llevado a ser uno de los hombres más admirados y envidiados de la crónica social. Rafa cumple 5 años como un feliz hombre casado ya que el 19 de octubre de 2019, Nadal contraía matrimonio con la mujer de su vida, su novia desde la adolescencia, Mery Perello.

Más allá de la fecha de la boda, la pareja celebra sus dos décadas de amor. Un amor que ha crecido con los años y nunca ha vivido un contratiempo, más allá de la vicisitudes externas propias de la vida de un campeón como es él.

El origen de la bonita relación

Rafa Nadal besando a Mery Perelló. (Foto: Gtres)

Rafa y Mery se conocieron de la manera más natural y sencilla que se puede imaginar y así ha sido toda su historia de amor. Mery tenía 17 años y Nadal 19. Perelló era compañera de clase de la hermana de Rafa, Maribel, en el colegio Pureza de María, y ambas familias mantenían una cercana amistad que provocó que los encuentros entre ambos fueran muy frecuentes. Aunque se presume que lo suyo empezó antes, en el año 2005, cuando Rafa se afianzaba como promesa del tenis logrando su primer Roland Garros. Ese verano eran fotografíados juntos por primera vez (aunque Mery ya le había acompañado a muchos de sus partidos) y desde entonces hasta hoy no ha habido ni una fisura en su relación, convirtiéndose en una de las parejas más estables del panorama nacional.

Más allá de su gran discreción, lo cierto es que Rafa y Mery no han necesitado esconderse nunca, quizás porque nunca han tenido nada que esconder. Ambos han crecido juntos y los admiradores de la pareja han podido seguir su evolución siendo testigos de su gran complicidad dentro y fuera de los torneos.

Rafa Nadal paseando con Mery Perelló. (Foto: Gtres)

Un amor a fuego lento que vivió una fecha clave en la primavera del año 2018 cuando, aprovechando el torneo que el tenista disputaba en Roma, pidió matrimonio al amor de su vida.

Así fue la boda del tenista

El 19 de octubre de 2019 los prometidos se daban el sí quiero en su Mallorca natal frente a 250 invitados entre los que se encontraban familiares, compañeros de profesión y amigos. Como invitados de excepción acudieron los reyes Juan Carlos y Sofía. El lugar elegido fue Sa Fortaleza, un imponente castillo del siglo XVII situado en Pollensa. Ya convertidos en marido y mujer, la pareja siguió adelante con sus compromisos profesionales y no fue hasta tres años después de la boda cuando se decidieron a aumentar la familia.

Su primer y único hijo en común

Rafa Nadal paseando con Mery Perelló. (Foto: Gtres)

El 7 de octubre del año 2022 Rafa y Mery daban la bienvenida al pequeño Rafa. El bebé nació en la semana 37 de gestación llenando de felicidad a toda la familia. El pequeño de la casa ha sido el único miembro del clan que ha conseguido robar el protagonismo a su padre cada vez que aparece en escena. Tanto es así que el pequeño, que acaba de cumplir dos años en un mes trascendental para su padre, ha sido uno de los protagonistas del mensaje de retirada de su padre que ya ha pasado a la historia : «Volver a casa y ver cada día cómo está creciendo mi hijo ha sido una fuerza que me ha mantenido vivo y con la energía necesaria para continuar».

También lo ha sido Mery a quién Rafa dedicaba unas palabras que un día como hoy cobran un sentido mucho más importante si cabe: «Mi mujer, Mery. Llevamos 19 años juntos. Gracias por todo lo que has hecho. Creo que has sido mi compañera de viaje perfecta durante todos estos años de carrera». Casi 20 años que no han hecho más que consolidar el otro gran éxito de la auténtica leyenda del deporte de nuestro país: una familia perfecta fruto del apoyo y el cariño de una admirada pareja.