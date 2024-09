La gran ausencia en concierto que ha organizado ‘El Turronero’ con David Bisbal en Ubrique

El famoso empresario José Luis López, popularmente conocido como ‘El Turronero’, ha organizado un exitoso concierto en nombre de la Fundación López Mariscal. Es una iniciativa solidaria que buscaba reunir alimentos no perecederos para entregárselos a los más necesitados. «Me siento muy querido por mi pueblo y en general por todo el mundo», ha comentado con una sonrisa antes del evento.

David Bisbal ha sido el encargado de dar vida a este espectáculo que ha tenido lugar en Ubrique. Algunos esperaban la asistencia de Bertín Osborne, pues es uno de los grandes amigos de José Luis. No obstante, el empresario ha explicado que su compañero no quería eclipsar a nadie, por eso ha optado por mantenerse al margen de esta iniciativa tan importante.

David Bisbal, en el concierto de Ubrique. (Foto: Gtres)

«No va a venir porque el acto en sí, los protagonistas hoy del acto, yo creo que son la gente del pueblo y los ciudadanos. Entonces si traes a muchos conocidos al final el acto pierde un poco», ha declarado ‘El Turronero’ con total naturalidad. También ha hecho un matiz importante para entender la naturaleza del evento: «Estos actos se hacen de corazón, sin nada a cambio».

A pesar de la conexión que hay entre José Luis y Bertín, el presentador ha optado por no asistir a este encuentro musical. Es posible que, al conocer la naturaleza del concierto, haya preferido apartarse para no enturbiarlo de ninguna forma.

La bonita amistad de ‘El Turronero’ con David Bisbal

El cantante almeriense ha conseguido que 10.000 personas asistiesen a su concierto y José Luis se siente orgulloso porque su objetivo está resuelto. Por un lado quería reunir alimentos y por el otro que la gente que no hubiera escuchado a Bisbal en directo pudiera hacerlo.

«Lo que pretendíamos era que personas que no pueden o no han podido asistir a algún concierto de David para escuchar su música en directo puedan hacerlo. A la vez concluimos que cada persona que asistiese tuviera oportunidad de hacer entrega de un kilo o más de un kilo de alimentos no perecederos y con eso ayudar a comedores sociales, a bancos de alimentos y a asociaciones. En definitiva, hacer una economía circular donde todo el mundo se beneficiase», ha declarado delante de los micrófonos de la agencia Gtres.

‘El Turronero’, con David Bisbal. (Goto. Gtres)

El trabajo ha sido muy fácil. «Soy amigo de David y él ha estado aquí conmigo tres días dándome tranquilidad», explica el filántropo. Según cuenta, el ex de Chenoa se ha entregado al 100%.

«Tener aquí a David ha sido todo un privilegio, es una persona maravillosa y nosotros, como hemos comentado, tenemos una amistad y somos amigos profundos. Ha sido todo un placer porque ha estado en familia y eso él lo valora un montón. Ha estado en mi casa y ahí es donde mejor se siente porque es un amigo».

Entradas gratuitas y 24.000 kilos de alimentos

‘El Turronero’, con David Bisbal. (Goto. Gtres)

José Luis López ‘El Turronero’ ha tenido una idea brillante. En total se han despachado 10.000 entradas, todas gratuitas. La única condición era traer un kiko (o más) de alimentos que pudieran ser aprovechados en comedores sociales o asociaciones benéficas. El empresario y el cantante han reunido 24.000 kilos, así que el proyecto ha sido todo un éxito.

A pesar de que Bertín Osborne no ha asistido, la magia de David Bisbal ha hecho que los asistentes se vayan con un sabor de boca inmejorable.