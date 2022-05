María del Monte está viviendo uno de los años más complicados de su vida. Después de hacer frente a la pérdida de su madre y de dos de sus hermanos, la artista se iba a sentar en el Deluxe para hablar de su nuevo disco que ha visto la luz después de 14 años de sequía musical. Sin embargo, el covid hizo retrasar por completo sus planes, dejando aparcada por el momento la entrevista del espacio televisivo de Telecinco. Ahora, con motivo del estreno de Déjate querer, el nuevo programa presentado por Toñi Moreno, la estrella de las sevillanas ha regresado a la pequeña pantalla para dar algunas pinceladas de lo que está siendo su vida en estos duros momentos y de cómo de feliz está su corazón.

“Estoy, que nos es poco. Más o menos bien y tirando con alguna ilusión cuando venimos de donde venimos es complicado… Soy un poquito kamikaze. Me preguntan ‘por qué ahora’, después de 14 años. Pues porque yo lo necesitaba y la gente también. La gente no tiene ganas de pasarlo bien la gente tiene necesidad de pasarlo bien”, ha comenzado explicando. “Ahora tengo el alma un poco resquebrajada, pero estoy curándome de eso. He tenido un camino lleno de espinas. No ha sido fácil, pero no queda otra que seguir. La pérdida de mis seres queridos es un mazazo, pero lo peor es la ausencia, que se convierte en un dolor interminable”, ha reconocido una María visiblemente emocionada. Recordando este año que no ha sido nada fácil, la reina de las sevillanas se ha abierto en canal con su amiga: “He intentado que mi madre fuera feliz cada día, que estuviera bien y darle todo, todo lo que ella me dio a mí cuando los papeles estaban cambiando y era ella la que me tenía que cuidar a mí… No es fácil salir cada día adelante, pero hay que hacerlo”, ha señalado.

Dejando a un lado su trayectoria profesional y aparcando por un segundo su nuevo proyecto Todo vuelve, María del Monte ha contado cómo se encuentra en estos momentos su corazón. “Estoy enamorada, sí, pero correspondida no lo sé. ¡Ni a ti te importa tampoco! Te lo diré fuera”, ha confesado nerviosa y feliz a partes iguales. La conductora del programa y su amiga, Toñi Moreno, ha querido indagar más en el asunto y, tirándose a la piscina, le he preguntado si había tenido alguna vez un gran amor. La protagonista, después de un silencio, ha respondido de forma tajante: “He tenido varios grandes amores, tres o así. Si hubiera tenido un solo amor implicaría que con las demás personas con las que he estado han sido estafadas por mí y no es el caso”.

La última vez que María del Monte se puso en contacto con Telecinco fue el pasado mes de abril, cuando un problema de fuerza mayor hizo que la artista tuviera que cancelar su invitación al Viernes Deluxe. Un regreso a Mediaset que se esperaba con ansias, pues supondría también el reencuentro con Isa Pi tras más de siete años sin verse. Sin embargo, la ocasión tuvo que esperar. “Por causas ajenas, María del Monte no ha podido estar aquí”, anunciaba Jorge Javier al comienzo del programa. Tras la triste noticia, era la propia cantante quien entraba en directo por teléfono para explicar el motivo de su baja de última hora. “Soy humana y resulta que el bichito ha venido a visitarme. Me hice la prueba antes de salir y lo cauto y correcto es estar donde esto”, comunicaba con tristeza. “Nos vemos prontito tengo entendido… He pasado miedo, la verdad, es que ha sido un tiempo difícil y duro para todo el mundo”, sentenciaba así. Pese a todo, la estrella de las sevillanas aprovechó la oportunidad para dedicarle unas bonitas palabras a su ahijada: “Isa es una persona a la que quiero mucho y ella lo sabe”. La hermana de Kiko Rivera, visiblemente emocionada, respondió con similar afecto: “Nana, espero que te recuperes pronto. Yo también te quiero y siempre te voy a querer”.