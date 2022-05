Gonzalo Caballero se ha visto envuelto en una polémica tras salir a la luz una agresión en Madrid. Sin embargo, el torero ha dado la cara y ha hecho unas declaraciones en las que ha dejado claro que él no ha tenido nada que ver con lo ocurrido. Hace unos días, el ex de Victoria Federica toreaba en la Plaza de Toros de Las Ventas en Madrid con motivo de la Feria de San Isidro. Un grupo de radicales del conocido Frente Atlético no tuvo una actitud adecuada ni antes ni después de haber podido entrar a la emblemática plaza.

Fueron vistos con banderas de España con el escudo rojiblanco y presuntamente realizaron cánticos hacia Gonzalo Caballero porque presumían de una supuesta invitación del torero. Al finalizar la corrida, el grupo siguió teniendo un comportamiento negativo y se desplazó a los bares aledaños de la céntrica calle Alcalá. Según ha indicado el diario El Mundo se mofaron de una mendiga y agredieron a camareros que se encontraban en su puesto de trabajo.

Debido a esta conducta, un joven de 24 años que intentó evitar la desgracia en su restaurante familiar, recibió una tremenda paliza y se encuentra ingresado en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid. Este lunes ha entrado en directo y ha explicado cómo fue el momento de la agresión a Joaquín Prat, presentador de Cuatro al día. Precisamente ha sido el citado formato quien ha logrado unas declaraciones de Gonzalo Caballero.

Por su parte, el torero ha asegurado que no ha tenido nada que ver con lo que se está contando. “Yo no tengo nada que ver. Es inaceptable que se agredan a otras personas, pero yo no puedo hacer nada. Al cine, al fútbol y a los toros puedes ir tú o quien quiera”, ha indicado Caballero.

Su historia de amor con Victoria Federica

Antes de su relación con Jorge Bárcenas, con quien ha terminado hace tan solo unas semanas, Victoria Federica mantuvo un romance con Gonzalo Caballero. La sobrina del Rey Felipe VI se dejó ver junto al torero en numerosas ocasiones. De hecho, se llegó a convertir en el «talisman» de Caballero, tal y como él mismo confesó en sus redes sociales con una emotiva fotografía en la que aparecían mirándose de una manera muy romántica.

«He estado saliendo con Victoria unos meses, pero he tomado la decisión de no tener una relación serie porque quiero centrarme en mi profesión”, explicó a la revista ¡Hola! Gonzalo Caballero a los pocos días de abandonar el hospital en el que estuvo ingresado por la grave cogida que sufrió en Las Ventas durante una corrida.