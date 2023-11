Que Victoria Federica es una de las celebridades más seguidas (y también polémicas) en nuestro país, es un hecho indiscutible. Más aún cuando hablamos de su faceta como influencer al margen de la Familia del Rey, y de su valimiento como referente de estilo. Su nombre figura ya en las listas de las fiestas más exclusivas en nuestro país y lejos de nuestras fronteras, y en las de eventos de reconocidísimas marcas o en las primeras filas de cualquier Fashion Week. La segunda hija de la infanta Elena de Borbón y Grecia y Jaime de Marichalar está cómoda en su estatus social y profesional, aunque podría ir un paso más allá, eso sí, en un futuro no muy lejano.

Victoria Federica ha concedido, recientemente, una entrevista a la revista ¡Hola! en la que ha confesado que está «en un momento muy bueno» en todas las áreas de su vida. «Soy feliz y, a su vez, tengo proyectos en mente que me ilusionan y motivan a seguir creciendo», afirma. Y lo cierto es que uno de tantos -proyectos-, podría tener que ver con cruzar la barrera del front row y calzarse los tacones para desfilar sobre la pasarela como modelo. «En el futuro me veo dando más pasos en el mundo de la moda y afrontando distintos retos en él». «Desfilar es algo que no descarto, pero ahora mismo tengo otras ideas en mente».

Victoria Federica en la Fashion Week de París / Gtres

Cabe recordar, en este sentido, que en los últimos años, Victoria Federica ha dado sus pinitos en el modelaje, aunque nunca se ha atrevido a desfilar. Su primer trabajo como tal fue, junto a su íntima amiga María García de Jaime, como imagen de la campaña Otoño-Invierno 2022/23 de la firma Hoss Intropia, la cual define a su target comercial como «urbano, cosmopolita, contemporáneo, y que necesita del campo y el sol». Después, hemos visto a la nieta de los reyes eméritos de España, Juan Carlos I y Sofía de Grecia, protagonizando los primeros seis segundos de un spot publicitario de una conocida óptica en nuestro país, junto a personalidades como Laura Escanes, Violeta Mangrinyan u Óscar Casas, entre otros.

Sea como fuere, lo cierto es que el gusto de Victoria Federica por la moda es casi hereditario. Su padre, siempre ha destacado por su elegancia y por su forma de llevar cada prenda al límite. De hecho, Jaime de Marichalar trabaja desde hace años como consejero de Bernard Arnault, el dueño de LVMH, el grupo de lujo más grande del mundo, que englo­ba firmas como Louis Vuitton; y de ahí que sea habitual verlo junto a su hija en los mayores desfiles de moda en Europa e incluso en el extranjero. «El gran consejo que me ha dado mi padre es prestar siempre atención a los pequeños detalles, al valor diferencial de cada firma, de cada prenda y cada comple­mento», destaca Victoria sobre su progenitor.

Victoria Federica en un evento en Marbella / Gtres

En 2018, el aristócrata español creó la firma B Corner, especializada en sastrería tradicional y atemporal junto a dos socios más: Federico Zanolla y Goyo Fernández. «Lo nuestro es sastrería tradicional, típica española o inglesa, aunque con un toque italiano que da modernidad a los diseños. Pero no quiero encasillarlo. Hacemos lo que nos gusta», confesó él mismo al medio antes citado en una ocasión.