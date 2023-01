La muerte de Gina Lollobrigida ha servido para traer a la actualidad de nuevo el nombre de Javier Rigau. Este empresario catalán saltó a la fama a comienzos de la década de los dos mil por mantener una relación sentimental con la intérprete italiana, con quien protagonizó una boda interesada que acabaría siendo todo un escándalo.

El kilómetro cero de esta polémica historia de amor tuvo lugar en 2006, cuando la pareja hizo oficial su relación a golpe de exclusiva en el Hola: «Nos conocimos en 1984, en Montecarlo. Por aquel entonces, Javier, que siempre había ido mucho a Mónaco con su familia, estaba en ese party. Después nos vimos al día siguiente y al siguiente… Y hasta hoy», recordaba la intérprete.

Una de las armas arrojadizas que se usó para atacar a la pareja fue la tremenda diferencia de edad existente entre ellos. Ella tenía 57 años y él 23, más del doble. Lollobrigida fue tachada de «asaltacunas» por sus detractores pero a ella le importó bien poco: Siempre tuve debilidad por los hombres jóvenes, porque son generosos y no tienen complejos. Javier, como todos los españoles, es apasionado, y eso a mí me encanta», se defendía.

La boda del escándalo

Su romance pareció cuajar y a punto estuvo de derivar en un enlace matrimonial que realmente nunca llegó a celebrarse. Su compromiso llegó a anunciarse pero fue cancelado a golpe de comunicado oficial por parte de un Javier Rigau que sucumbió ante la presión mediática: «Ante las constantes e inveraces intromisiones ilegítimas en el honor e intimidad que he venido sufriendo de forma continua desde que anunciara su compromiso matrimonial con doña Gina Lollobrígida por un sector de la prensa española y que se ha visto obligado a interponer las acciones judiciales civiles y penales pertinentes para que sean respetados sus derechos fundamentales, ponemos en su conocimiento que el señor Rigau ha cancelado su compromiso matrimonial», decía.

Pero lo peor estaba por llegar. Corría el año 2013 cuando la italiana reaparecía en la prensa de su país para denunciar que creía estar casada con Javier Rigau desde 2010 sin su conocimiento ni consentimiento. Según la intérprete, el empresario le había convencido de que firmara unos poderes «para unos actos notariales en relación con un juicio». Por su parte, Rigau afirmaba que aquella boda por poderes se había celebrado el 29 de noviembre de 2010 «con el pleno conocimiento de ambos contrayentes, así como de sus representantes legales». ¿Quién mentía?

Javier Rigau, un ‘no marido’ absuelto

Gina Lollobrigida no dudó en elevar su caso a instancias judiciales superiores. Pero Javier Rigau, muy bien relacionado siempre, se defendía como gato panza arriba: «Es impresentable lo que está haciendo y me indignan las mentiras que dicen sobre mí ella y su entorno. No estoy dispuesto a admitir difamaciones que enturbien mi nombre. Estoy casado con Gina le guste o no y la boda se realizó por poderes en Barcelona. Y por supuesto no ha habido ningún engaño ni manipulación ni estafa», sostuvo en una entrevista con Vanitatis.

La resolución de tan mediático caso se llevó a cabo en 2017. Un juez declaró inocente a Javier Rigau por los delitos de falsedad documental y estafa que le imputaban. Dos años después, Gina Lollobrigida confesó en Il Corriere della Sera que había conseguido la nulidad matrimonial. Hace mucho tiempo que el nombre del empresario catalán no salía a la luz, pero ahora, la muerte de la veterana actriz a los 95 años sirve como introductor de esta polémica historia.