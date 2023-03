Giada de Laurentiis será la madrina del Oceania Vista en su bautizo e inauguración

El próximo 8 de mayo el Oceania Vista será bautizado en su salida inaugural en La Valetta, Malta; la ceremonia irá a cargo de la madrina escogida, Giada de Laurentiis, chef ítalo americana, además de restauradora, escritora, ganadora de un premio Emmy y personalidad gastronómica.

En este sentido, Oceania Cruises, compañía de cruceros líder en gastronomía a bordo, ha seguido en la línea de rendir homenaje al exquisito producto que se sirve a bordo, siempre en sintonía con la gastronomía local acorde a los itinerarios seleccionados.

Además, la ceremonia de bautizo contará con el ganador de varios premios Emmy y Grammy, el cantante, pianista y actor, Harry Connick Jr, donde, en una gala repleta de personalidades internacionales ofrecerá un concierto en exclusiva durante la salida del Vista en La Valetta el 8 de mayo.

En palabras del presidente de Oceania Cruises, Frank del Rio, «estamos emocionados de contar con dos personalidades como Giada de Laurentiis y Harry Connick Jr para el bautizo del Vista, nuestro primer barco nuevo en una década. La mejor manera de celebrar nuestro 20 aniversario».

Tras realizar la temporada inaugural en el Mediterráneo, se trasladará en septiembre a Canadá y Nueva Inglaterra, para disfrutar de los bellísimos paisajes en pleno cambio de hoja, justo antes de iniciar la temporada de invierno en Méjico, Bermudas y Caribe.

Tanto el Vista como su hermano Allura -que se inaugurará en mayo de 2025- presentarán varias primicias únicas en el ámbito de la restauración, alojamiento y experiencia de los huéspedes. Basándose en la tradición y reputación culinaria de Oceania Cruises, que sirve la mejor cocina en el mar, el Vista ofrece un nuevo y creativo programa de mixología, además de nuevos y exclusivos conceptos culinarios a bordo. Entre ellos se incluyen Aquamar Kitchen, que ofrece una variedad de platos inspirados en el bienestar, la cafetería Baristas, que ofrece tentadores pasteles recién horneados y el nuevo restaurante de autor, Ember.

Ember es un espacio lujoso pero distendido donde los huéspedes pueden disfrutar de una experiencia gastronómica auténticamente americana. Inspirándose en grandes chefs como el propio director ejecutivo culinario de Oceania Cruises Jacques Pépin, Ember combina a la perfección la fresca vitalidad contemporánea de renombradas capitales culinarias como Napa y Sonoma con la calidez y la riqueza de la revitalizada escena de la comida y bebida del corazón de América.

Oceania Cruises, además, ha apostado por los viajes de expedición y aventura en glaciares, encuentros con la vida salvaje y pueblos de la fiebre del oro en viajes de 7 a 20 días entre mayo y septiembre de este año.

Los itinerarios por Alaska están siendo especialmente reconocidos, con más de 250 tours y excursiones ofrecidas en Ketchikan, Sitka, Juneau, Wrangell y otros lugares, el Estado 49 de Estados Unidos ofrece innumerables opciones como emocionantes exploraciones a glaciares, clases de cocina local, visitas a tribus nativas, degustación de cerveza artesanal, excursiones a parques nacionales y la oportunidad de saborear la seductora belleza natural de la región.

En este sentido, y a través de la serie Go Local Tours de Oceania Cruises, los pasajeros podrán participar en exclusivas excursiones en grupos reducidos para experimentar los destinos a un nivel completamente nuevo. Aquí los aventureros son recibidos en hogares y negocios locales y se introducen en el modo de vida local para conocerla y sumergirse en tradiciones ancestrales.

Según Juan Rodero, CEO de StarClass/Un Mundo de Cruceros, «los huéspedes de este tipo de compañías de lujo demandan cada vez más experiencias singulares, alejándose de las visitas tradicionales y embarcándose en itinerarios más largos y más lejanos. Además, la oferta gastronómica es cada vez más un factor clave a la hora de escoger un determinado crucero».

Sobre Oceania Cruises

Oceania Cruises es la línea de cruceros líder en el mundo, famosa por su gastronomía e itinerarios. Los siete pequeños y lujosos barcos de la línea no transportan a más de 1.238 pasajeros y cuentan con la mejor cocina en el mar e itinerarios ricos en destinos que abarcan todo el mundo. Las experiencias de viaje seleccionadas por expertos a bordo de los pequeños barcos de diseño recorren más de 600 puertos boutique en más de 100 países en 7 continentes en viajes que abarcan desde 7 a más de 200 días. La marca tiene un segundo nuevo barco de 1200 pasajeros Allura previsto para su entrega en 2025. Con sede en Miami, Oceania Cruises es propiedad de Norwegian Cruise Line Holdings Ltd., un operador de cruceros diversificado de las principales marcas mundiales de cruceros que incluyen Norwegian Cruise Line, Oceania Cruises y Regent Seven Seas Cruises.

Sobre StarClass Cruceros

StarClass nace bajo el paraguas de la compañía Un Mundo de Cruceros que aporta casi 30 años de experiencia comercializando cruceros premium y de lujo. StarClass aglutina hasta 14 marcas de lujo que ofrecen los más altos estándares de calidad, servicio y atención al detalle que los clientes más exigentes pueden esperar.

StarClass reúne en un mismo concepto no sólo a las mejores navieras, sino también a los servicios y experiencias de viaje más exclusivas, enfocados a brindar una experiencia única a aquellos que deseen vivir un viaje inolvidable.

StarClass proporciona a cada viajero una experiencia única que cubre todas sus necesidades y expectativas, como un viaje «hecho a medida».

Ante la diversidad de navieras categorizadas como great luxury, ultra luxury o superior, nuestro principal valor es recopilar la amplia oferta, conocerla a fondo y facilitar la elección en función del perfil del viajero.