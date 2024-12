El bonito gesto de María Amores, mujer de Ion Aramendi: "No importan los obstáculos"

Ion Aramendi y María Amores se casaron el 28 de mayo de 2011. Son uno de los matrimonios más sólidos de la crónica social y se apoyan mutuamente cuando es necesario. El presentador se encuentra en un momento importante de su carrera, pues ha tomado las riendas de Gran Hermano. Presenta los debates del famoso concurso y dentro de muy poco sabrá quién es el ganador del juego. Mientras tanto, únicamente puede hacer una cosa: esperar y entretener a la audiencia.

María Amores ha tenido un bonito gesto con él. Le ha mandado un mensaje a través de su cuenta de Instagram, donde acumula más de 37.000 seguidores. La comunicadora lleva una trayectoria más discreta, pero conoce perfectamente cómo funcionan los medios de comunicación, de hecho ha liderado su propio pódcast en Mtmad, la plataforma digital de Mediaset.

Mensaje de María Amores. (Foto: Instagram)

María ha dado un paso importante. A escasas semanas de terminar Gran Hermano, ha compartido una publicación junto a Ion Aramendi donde deja claro lo enamorada que está de él. El texto dice:

«El otro día oí esta frase y me pareció muy acertada: ‘Si tienes muchas dudas en una relación, es porque en realidad lo tienes clarísimo’. Y así es, en la mayoría de los casos. Porque donde no hay mata no hay patata y cuando la patata te late fuerte no hay más preguntas, señoría. No importan los obstáculos, ni los espacios, ni los tiempos. Solo hay un camino: p’alante. Y una sola dirección: la misma. Y esa es y ha sido siempre nuestra suerte. No haber dudado nunca de que teníamos que estar juntos».

Ion Aramendi, en un mejor momento

El detalle que ha tenido María Amores demuestra que su matrimonio está en su mejor momento. Hay que recordar que tienen tres hijos en común: Jon, Lucas y Marieta. A pesar de que el presentador tiene una agenda muy apretada, siempre encuentra tiempo para disfrutar de la compañía de sus seres queridos.

Durante el puente de la Constitución, la bonita familia ha aprovechado para disfrutar de un plan por Madrid. María, tan optimista como siempre, ha usado sus redes para contar lo que ha pasado. Uno de sus pequeños estaba malo, pero han decidido no modificar la hoja de ruta porque la situación no era preocupante.

María Amores con Ion Aramendi. (Foto: Instagram)

«Con el primer hijo, si se ponía malo se anulaban el plan. Con el segundo hijo, si se ponía malo, la mitad seguía con el plan. Con el tercer hijo, si se pone malo, seguimos con el plan», ha escrito. Esta publicación acumula más de 1.000 ‘me gustas’ y son muchos los que se han animado a escribir un comentario. La buena reputación de Ion ha hecho que su mujer se convierta en una persona muy querida en las redes sociales. «¡Qué razón tienes!», le escribe una seguidora. «Sois una familia divertida y estupenda», añade otra en una imagen anterior.

No es la primera vez que el matrimonio comparte momentos en Instagram. Es evidente que han construido un equipo perfecto y cada vez están más unidos.

El reto de Ion Aramendi

Ion Aramendi en un photocall. (Foot: Gtres)

El 2025 será un año importante para Ion Aramendi. Mediaset sigue contando con él para los nuevos proyectos de Telecinco. Gran Hermano Dúo está a la vuelta de la esquina y Reacción en Cadena también jugará un papel importante. Este último programa ha sufrido un cambio, pues los Mozos de Arousa, grandes protagonistas del espacio, han desaparecido. Eso quiere decir que el formato está buscando a su nueva estrella. ¿Quién será el o la afortunada?