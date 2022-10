En la Península Ibérica existen dos países y lo cierto es que cada uno tiene su tema estrella. Si en España la infidelidad de Iñigo Onieva sigue dando coletazos en Portugal el tema es otro. La prensa del país vecino lleva una semana especulando con una posible crisis de pareja entre Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo. Desde las diferentes revistas se habla de “desgaste natural de la pareja después de 6 años de relación que se ha visto acentuado con las ausencias de Gio, que no ha parado prácticamente en casa en todo el mes de septiembre”. Sin embargo, tal y como ha podido saber LOOK, esta crisis no existe, o al menos en los términos señalados en la prensa lusa.

Cristiano Ronaldo es un auténtico ídolo nacional en su país. Esto ha llevado a que Georgina sea también una de las mujeres más perseguidas por los medios portugueses que hablan de ella a diario, dando buena cuenta de sus proyectos, todos sus pasos o las ya sonadas desavenencias con algunos miembros de la familia Aveiro. La noticia de una crisis de pareja ha dejado a muchos en polvorosa y los programas de televisión le han dedicado horas de tertulias. Pero, qué hay de cierto en todo ello? Según ha podido saber este digital, muy poco.

Fuentes de toda solvencia aseguran a este digital que la pareja sigue “fuerte y unida como siempre. Basta con ver las fotos publicadas por el propio jugador esta misma semana, donde se ve a Georgina y a todos los hijos disfrutando sonrientes de una cena en casa”. No obstante, no esconden lo que ya es una realidad: “no hay cualquier desgaste en la pareja, lo que si hay es un enorme desgaste emocional de Cristiano Ronaldo”. En el programa Manhã CM de la cadena CMTV, referencia en temas de crónica social en Portugal, se atrevieron a ponerle nombre al problema: “El desgaste no se encuentra en la pareja, pero sí en Cristiano. Es un desgaste emocional y se cimenta en dos claves: En primer lugar, el fin de carrera del futbolista y en segundo, la muerte de uno de los gemelos que esperaban”.

En el magazine conducido por Duarte Siopa y Ágata Rodríguez- dos presentadores muy populares en el país vecino- se ahondó sobre la tristeza que está viviendo el jugador en las últimas semanas: “Hay que tener en cuenta que CR7 no está gestionando bien su final de carrera y no se encuentra a gusto en Manchester y como todos sabemos hizo de todo por dejar el club. A esto hay que añadirle algo mucho más profundo como es la pérdida de un hijo. Mientras Georgina en las semanas siguientes se refugió en casa y en la fe, Cristiano volvió rápido a trabajar y no procesó el luto en ese momento. Gio lo está haciendo de forma gradual. Cristiano en abril se lo echó todo a la espalda y siguió hacia delante y ahora, una vez pasado el verano le ha caído todo de golpe: la tristeza por la pérdida del bebé y ver cómo ningún club lo pretendía”.

Cristiano busca terapia

La voz de alarma la ha dado Jordan Peterson, el reputado psicólogo que se ha estado viendo con Ronaldo en su casa de Manchester: “Fui a su casa y hablamos dos horas. Me mostró todo su equipo para mantenerse en óptimas condiciones, charlamos sobre sus empresas, lo que quería en el futuro y algunos de los obstáculos que está enfrentando. Cristiano Ronaldo sufre depresión y busca terapia”. Poco o nada se sabe más sobre cuál es su estado anímico ni si tras la inconfidencia de Peterson, será él mismo el que se encargue de ayudar al crack portugués.

La que sí se ha pronunciado es Merche Romero, ex del jugador: “Hay que apoyar a Cristiano que no está en un buen momento. Crisis de pareja no lo creo, pero está triste con su situación en el Manchester. Él nos ha dado tanto que quizá ha llegado la hora de que se lo retribuíamos”. Lo más importante es que él mismo parece haberse dado cuenta de que necesita apoyo. De momento, en Georgina, su familia y en los portugueses parece que lo ha encontrado.